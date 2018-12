$!Electric paradise enciende Cap Cana

Line Up por Stage

En el Live Stage:

Riccie Oriach, 5:45 p.m.; The Knocks, 6:50 p.m.;Foster The People,8:10 p.m.; Cardi B, 9:45p.m. ; Ozuna, 10:55 p.m.; J Balvin, 12:30 a.m.; Wiz Khalifa, 2:05 a.m.

Dance Stage desde las 4:00 p.m. con: Omar Andino, Jack Novak, Vini Vici, Major Lazer, KSHMR, Disclosure, Don Diablo, Krewella.

Rumors Stage desde las 4:00 p.m. con: Hyper, Squire, Lauren Lane, Blond:ish, Bedouin, Guy Gerber, Seth Troxler.