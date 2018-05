EliaCiM, “Solo pero bien acompañado” en Acrópolis Center

SANTO DOMINGO. Aunque el título de su tour “Solo pero bien acompañado” hace referencia a que no tendrá compañía durante su show, la verdad es que, será todo lo contrario. Para su concierto de este viernes el cantautor dominicano radicado en Estados Unidos, EliaCiM estará acompañado de sus hermosas canciones y extraordinarios músicos. Además de un invitado especial: el artista uruguayo Gus Oviedo. Así lo refirió el nominado a los premios Grammy durante una entrevista a Diario Libre, donde también habló de su nueva producción y otros aspectos de su carrera. “Estoy en el país promocionando el primer sencillo de mi segunda producción que se llama Dame amore’, un pambiche que nació tras una conversación con un niño en Santiago que quería que le escribiera un tema a la niña que amaba para pedirle amores”, confesó el cantante de 29 años. Y continuó: “Me pareció súper interesante rescatar la inocencia y la poesía en las letras, en una época que tanto hace falta...Entonces escribí esta canción que me llena de mucho orgullo por el resultado que pude tener como compositor, suena súper fresca y que está disponible en todas las plataformas digitales”.

Además expresó su satisfacción por la oportunidad de cantar en su país en una gira por varias ciudades que inicia con el concierto de este viernes 1 de junio en Studio Theater de Acropolis Center, a partir de las 9:00 de la noche. “Realizaré mi primer tour nacional, había tenido la oportunidad de cantar únicamente en la ciudad capital, pero en esta ocasión estoy contentísimo, porque tengo la oportunidad de hacer mi primer tour nacional que he titulado “Solo pero bien acompañado”, que me inicia este viernes en Acrópolis, luego sigue en Punta Cana y el día 8 en el Centro Perelló de Baní, el día siguiente en Puerto Plata y culminamos la gira en el bar del teatro del Cibao en Santiago”, estimó.

Sus inicios en la música

Como muchos de los grandes artistas EliaCim hizo sus pininos musicales en la iglesia, gracias a la influencia de sus padres, lo que a su juicio le ayudó a ampliar sus conocimientos, pues tuvo acceso a varios instrumentos. “Inicié desde muy temprano en la iglesia. Mis padres son cristianos y la iglesia fue mi gran escuela, como muchos de los grandes músicos, por el hecho de que te da exposición no sólo a instrumentos sino y de poder convivir con músicos...También te fogueas en el canto, porque lo debes hacer cinco y seis veces a la semana. Luego a los 18 años me mudé a los Estados Unidos a estudiar dirección y producción de música en la ciudad de Orlando, paso a Miami, donde fui firmado por Sony Music a los 19 años como compositor. Así es que inicio. Los primeros cinco años de mi carrera los desarrollé como compositor, componiendo canciones para otros artistas de la talla de Luis Fonsi, Ednita Nazario, Amaury Gutierrez y Camila. Además hacía canciones para series infantiles en Nickelodeon y esto me dio mucha versatilidad como productor”, aseguró EliaCiM.

“En 2013 me meto en el estudio a trabajar en mi primero proyecto como solista que fue un disco de doce temas todos escritos por mí titulado EliaCim, con este disco pude alcanzar una nominación a los premios Grammy como primer nuevo artista, e interpreté en la ceremonia una canción de mi autoría titulada ‘Quiero’, a partir de ahí tuve la oportunidad de viajar a diversos lugares con mi música”, argumentó.

EliaCiM durante su visita a Diario Libre (Juan Hernández/DL)

La canción “La bella”, un himno del dominicano ausente

De su primer disco se desprende una de las canciones más nostálgica para el dominicano que vive fuera de la media isla, “La bella”, un tema que enaltece las bondades de nuestro país y ese deseo de volver. “Escribí para ese disco la canción ‘La bella’, una canción que luego de que saliera el disco recibí la grata información de que fue incluida en una campaña del Ministerio de Turismo para promocionar nuestro país en el extranjero, que me llevó a Europa, donde ganamos un premio a la excelencia en Alemania”, aseguró. “No hay una frase más trillada y a la vez más cierta que la que expresa que ‘no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes’, pienso que como dominicanos no importa el tiempo que tengas fuera, siempre quiere volver a su tierra. Es un sentimiento de nostalgia, de extrañar con todas tus fuerzas todo lo que eres y lo que representa tu país”, reiteró.

Merengue apambicheo

“Por alguna razón mi materia preferida en el colegio fue Historia, me gustaba transportarme a diversos escenarios a través de la lectura de un libro. A mí me gustaba leer mucha de historia, y la de mi familia, que es de Bani y allí nació la Sarandunga. Siempre estaba rodeado de percusionistas, pero por alguna razón me llamaba la atención ese tipo de ritmos. Siempre he sido una persona muy curiosa, entonces un componiendo la canción La bella, escuchaba las güira y la tambora. Entonces la misma canción te va diciendo a que instrumentación debe llevar, merengue porque se sentía bien. He hecho varias bachatas también, pero me gustan mucho los ritmos de mi país, especialmente el pambiche. Soy un historiador de nuestra música y nuestra historia”, aseguró.

Nuevos proyectos

Como productor musical sigue expandiéndose, en la actualidad se encuentra musicalizando una película en la ciudad de Nueva York y ha participado como actor en películas estadounidenses. Está inmerso además en la producción de su nuevo disco que saldrá en octubre del que ya han salido tres temas. Una producción llena de fusiones titulada “Particular”. Sobre la que dijo “La titulé particular porque es una palabra que se ha usado mucho para definir mi voz y mi estilo...Recuerdo que cuando me presentaron previo a mi participación en los Grammy destacaron mi voz particular y ahí tomé conciencia de que, lo que te hace diferente es lo que te hace especial”. “Viene con mucha música afroantillana, baladas, pambiche, sarandunga y un son con una cantante legendaria dominicana”, adelantó el artista quien se mostró muy satisfecho que se le ha dado en la radio y el público local.