Emme cuenta la experiencia de cantar con su madre JLo

Emme heredó talento por ambos lados. Su padre, Marc Anthony es un astro de la salsa y actor y Jennifer López es cantante, actriz y bailarina.

A propósito de que JLo agota la serie de conciertos “It’s my party” para celebrar sus 50 años de vida, Emme ha subido varias veces al escenario para cantar “Limitless” (“Sin límites”), de la película Second Act que protagonizó la artista el año pasado.

Por si fuera poco, la niña de 11 años no solo es instruida por su madre y motivada para que cante, también tiene un profesor de canto para que logre las buenas notas vocales.

En un nuevo video de la cuenta de YouTube de JLo, “Making The It’s My Party Tour: It’s Emme’s Party”, Emme cuenta que es una niña muy tímida y no imaginaba cantar ante tantos fanáticos. “Es muy divertido. En pocas horas tienes que estar en el escenario, enfrente de tantas personas, me gusta”, dice con un poco de vergüenza y timidez, al tiempo que la muestran ensayando con su madre.

Como toda hija de la “Diva del Bronx”, confiesa que una de sus partes favoritas es prepararse; cuando la peinan, la maquillan y le buscan el atuendo que va a utilizar esa noche.



En el instante en que se encuentra sobre la tarima expresa que las luces no le permiten ver nada, solo a su progenitora, y eso la hace sentir segura.

“Siento que es un honor. Ver a toda esa gente...”, destaca Emme.

Al finalizar la canción que posteriormente compartió JLo en sus redes sociales puede verse cuando el profesor de canto le dice “lo hiciste muy bien, bebé. Fue perfecto”.

Mientras tanto, Alex Rodríguez, el prometido de JLo que no se pierde un show, felicitó con un fuerte abrazo a la pequeña que considera como su hija.

