$!Emotivo reencuentro de Myriam Hernández con el público en el inicio de su gira

Un emocionante debut vivió Myriam Hernández en lo que fue su reencuentro con los escenarios y el público presencial tras la cuarentena. La artista viajó desde Santiago de Chile acompañada de su staff de 24 personas para presentar su Tour Sinergia que comenzó el pasado viernes 8 en el Centro The Bushnell en Hartford, Connecticut.

Con la calidez de siempre y una voz maciza la cantante interpretó hits como ‘Un hombre secreto’, ‘No te he robado nada’ o la clásica ‘Herida’ actualizados en nuevos arreglos y la energía de una primera vez después del confinamiento. Una hora y cuarenta minutos de canciones revisando su historia musical y donde no faltaron himnos románticos como ‘Huele a peligro’ y ‘El hombre que yo amo’ y por primera vez en vivo sus nuevas canciones ‘Hasta aquí’ y ‘Te quiero, ti amo’ que representan el sonido de lo que será su nuevo álbum. Mientras en el público se hacía presente la comunidad latina residente que alzaba banderas de los distintos países y que celebraron la presencia de una de las voces femeninas más importante del mundo latino.

La noche del sábado la artista llegó al Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey, a capacidad completa y entradas agotadas. Un segundo show donde no faltaron las sorpresas y el público coreó cada una de las canciones, clásicos de la balada latina como ‘Te pareces tanto a él’ y ‘Tonto’ que cumplen tres décadas inmunes a las corrientes musicales sonando tan propias, auténticas y sugerentes desde su origen, con una interprete que no pierde autoridad sobre los éxitos que otros compusieron para ella, pero también composiciones que ha escrito como ‘Herida’ y ‘Ay Amor’, entre los momentos más fervorosos del espectáculo.

New York

Y este lunes 11 de octubre, la artista llegará a Nueva York para un único concierto en el majestuoso Beacon Theatre de la avenida Broadway, en su retorno a la Gran Manzana después de dos años y donde estarán presentes siete nuevas canciones de su álbum ‘Sinergia’.

Myriam seguirá el viernes 15 en el Lynn Auditorium de la ciudad de Lynn en Massachusetts (en Boston), el sábado 16 en el Teatro Santander & Performing Arts Center de Reading (Pensilvania) y el domingo 17 llegará al Strathmore Music Center en Maryland (cercano también a Washington DC). Posteriormente se trasladará al Estado de Florida para actuar el viernes 22 en el James L Knight Center de Miami, el sábado 23 en el Osceola Performing Arts Center de Orlando y el domingo 24 en el Straz Center de Tampa.

Continuando el sábado 30 de octubre llegando al Coca-Cola Music Hall de San Juan en Puerto Rico y los días 5 y 6 de noviembre para dos conciertos en el Teatro Nacional de Santo Domingo en República Dominicana.

Y en su agenda 2022 se ha confirmado su regreso a Colombia, Bogotá y Medellín en abril, y para junio el Movistar Arena en Santiago de Chile (principal recinto de la capital preparado para 12 mil personas), entre otros países por anunciar.

De su trayectoria

Myriam es la voz latina de las mujeres, ha acreditado 13 de sus singles en el Hot Latin Songs del Billboard y 6 de sus álbumes en el Latin Pop Albums, además desde 1990 tiene el récord como el primer y único artista chileno que ha logrado el número uno por singles y ventas de discos en los Estados Unidos entre otros premios y reconocimientos a lo largo de todo el continente latinoamericano y reconocimiento de los Grammy por su trayectoria en América Latina. Actualmente en difusión dos sencillos del que será su próximo álbum ‘Sinergia’ producido durante la cuarentena junto al español Jacobo Calderón.