$!Empresario artístico Raphy D’Oleo tiene COVID-19

El productor artístico y empresario Raphy D’Oleo confirmó a Diario Libre que se encuentra confinado en su residencia, luego de contagiarse con el COVID-19, a pesar haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el mortal virus.

Al describir su estado actual de salud, manifestó que presenta un cuadro febril, acompañado de tos y que está siendo medicado.

“Tengo tos, no tengo olor ni sabor y me siento cansado. Tengo las dos dosis de la vacuna y me he contagiado. Me hice la prueba en Cedimat. Estoy en mi hogar tranquilo y trancado, totalmente aislado para no contagiar a mis seres queridos”, expresó Raphy D’Oleo al tiempo que agradeció las manifestaciones de solidaridad que ha recibido.

D’Oleo es un reconocido empresario artístico que durante varias décadas ha promovido al talento nacional e internacional en el país.