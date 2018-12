$!Empresarios evalúan escena artística nacional durante 2018

Por su parte Raphy D’Oleo celebra los resultados que obtuvo en los montajes que organizó este año. “El año 2018 pasará a la historia como el año de los sueños. Creo que todos trabajamos doblemente para conseguir éxito en proyectos que ni pensábamos podrían realizarse. El arte hizo su graduación profesional en todos los sentidos, pues los productores nos embarcamos en proyectos que en épocas anteriores no podrían realizarse sin los patrocinios necesarios para su ejecución. Apostamos al talento local”, dijo.

Falta apoyo

Joaquín Geara, presidente de Escenario 360, un novedoso recinto que ha servido de plataforma para que el talento muestre sus propuestas, clamó por la aprobación de una legislación de mecenazgo que acompañe a los productores y a los artistas. “Tiene que existir una legislación para el teatro o de espectáculos porque los artistas confrontan problemas para llevar cuatrocientas personas al lugar. Con una situación así no cuadran porque no tienen patrocinio”, señaló.

Geara citó como ejemplo que un musical de la calidad de “Mamma Mía” que produjo Amaury Sánchez no arrojó ganancias. “No hubo pérdidas, se cubrió. Y es lamentable que un montaje de esa categoría no nos dejara lo que esperábamos”, sostuvo.

Desde el punto de vista de la rentabilidad fue malo para Joaquín Geara. “Se hicieron muchos espectáculos, pero a mí los números no me dan. Un espectáculo en vivo tiene sus costos de producción y si a eso se le suma que no hay patrocinio, lo complica”, reflexionó.

Cesarito Suárez, uno de los productores que mantiene una activa agenda de presentaciones no se queja. “El año cierra con logros importantes. Este mercado sigue siendo importante para los artistas internacionales, sin dejar de lado lo que representa para los locales. A raíz de los que hicimos con la presentación de Los Hermanos Rosario en el Palacio de los Deportes, otros artistas dominicanos se han motivado para hacer grandes producciones. Lo que nosotros hicimos allí fue historia, no solo llenarlo, sino por la puesta en escena”, puntualizó.

Suárez respaldó lo dicho por Geara en lo referente al tema de lo patrocinadora. “El patrocinio es prácticamente nulo... yo creo que algunas marcas deben abocarse como sucede en territorios como México o Argentina que primero apoyan a sus artistas, luego a los internacionales. Algunos directores de marca deben cambiar su mentalidad porque están apoyando solo lo que viene del extranjero”, indicó.