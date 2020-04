$!En Casita Fest, diversión en las plataformas digitales en tiempo de cuarentena

El toque de queda y la cuarentena obligada a la que está sometida gran parte de la población por la panademia del coronavirus continúa retando a los artistas nativos.

La semana pasada se celebrá la primera entrega de En Casita Fest, un concierto que se realizó a través de la plataforma streaming vía Instagram. Llevar alegría al público y una oportunidad para que los propios protagonistas le saque el cuerpo momentáneamente a la crítica situación que vive el pais.

La jornada arrancó este jueves con la participación, desde sus respectivas cuentas de Instagram de Xiomara Fortuna, Carolina Camacho, Fellé Vega, Eliacim, Juan Carlos Pichardo, Gnomico, JJ Sánchez, Miguel Ángel Soul, Yasser Tejeda, Samira Tavarez, Sergio Echenique, Paloma Rodríguez, CJ & Lu, Laura Lebrón, Clara González, Ivano, Bambam Antigua, Chalía, Estefany Vásquez, Neni Pión, Constanza Liz, Eli & Emil, Sabrina Estepan, Brettón, Omar Pérez Then, Lindsay Morales, entre otros.

El festival digital se desarrollará hasta el próximo domingo 5 de abril y se emitirá desde las 8:00 p.m. a las 11:00 p.m.

Variedad

En Casita Fest no solo es música, según contaron a Diario Llibre sus organizadores. “Sumado a otras actividades entre las cuales se destacan Cuenta Cuentos para niños, Take Over, Open Mic, Letras En Casita y muchas sorpresas más que se irán publicando a través de las redes sociales a lo largo de la semana” comentó Estefany Vásquez vocera de prensa del festival.

“Encontrar el lado positivo a la situación haciendo el arte y la cultura viral, en este tiempo de distanciamiento social es el objetivo principal de #EnCasitaFest, sigan atento a las redes sociales y a nuestra página web para que estén al día con nuestra agenda; además cualquier sugerencia o recomendación pueden compartírnosla a través de mensaje directo por instagram o correo electrónico encasitafest@gmail.com”, explicaron Emmanuel Brettóny Lía Miranda, del equipo organizador.

Lugar: Instagram de los artistas

Hora: 8:00 p.m. a 11:00 p.m.

Fecha: hasta el domingo 5 de abril