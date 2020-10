“En dónde estás corazón” refresca el repertorio de María Antonieta Ronzino

Antonieta Ronzino ha vuelto a los estudios de grabación. Esta vez, la veterana artista ha presentado una nueva versión de “En dónde estás corazón” del maestro Luis Senior, canción que espera sea difundida en las emisoras. Fue su hija, la también vocalista Marjorie Ronzino quien la motivó para que hiciera la grabación de las manos del maestro Gustavo Rodríguez. “Este bolemengue ya está disponible en nuestro canal de YouTube y está siendo difundido en todos los supermercados de la capital gracias a la colaboración de la empresa Audiomarc que se ha encargado de colocarlo en diferentes horarios”, comentó la artista al referirse a la salida de la canción. Ronzino tenía mucho tiempo que no estrenaba una canción. Adelantó que ya está trabajando en otros temas que espera compartir con el público dentro de poco. “Estaré trabajando junto a Federico Méndez y eso se lo agradezco a mi hija Marjorie que es la que me ha puesto en eso nuevamente”, comentó. La artista tiene una carrera de más de cincuenta años en la escena. Vedette, cantante, compositora, abogada y escritora, María Antonieta Ronzino ganó reconocimiento en la década de los años 60. La nativa de San Juan de la Maguana comenzó en el canto a temprana edad. Ha trabajado junto a los principales protagonistas de la música de la República Dominicana, entre los que figura el maestro Rafael Solano. Las estaciones radiales y canales de televisión dedican muy poco espacio a otros géneros que no sean el urbano. Es por eso que no tiene mucha esperanza de que esta canción sea colocada en la programación de alguna emisora, salvo en la programación de las emisoras de la Corporación Estatal de Radio y Televisión. “En San Juan de la Maguana, el locutor Félix Herrera la ha colocado en la emisora de mi pueblo. Estoy consciente de que es muy difícil, pero haré alguna que otras gestiones a ver si la pueden difundir. Estoy agradecida a mis amigos que me han hecho saber que quedó muy bien”, sostuvo al reconocer que las emisoras dan poco apoyo al talento dominicano.

Música y pandemia

Más allá de la motivación de su hija, espera de alguna manera llevar un poco de alegría a la gente en medio de la pandemia. “Este es un momento muy triste, el que estamos viviendo. Ahora haremos un par de boleros con Federico Méndez, un músico de igual nivel del maestro Gustavo Rodríguez. Quiero decirte que nunca me he retirado del canto porque participo en actividades privadas y es lo que me gusta”, refirió. Recordó que cuando comenzó la pandemia no salía de su casa. Sin embargo, hoy ya puede hacerlo tomando en cuenta los protocolos. Al referirse a la música urbana, reconoció su popularidad, sin embargo entiende que los jóvenes deberían mejorar el contenido “porque influyen en la juventud”, comentó.