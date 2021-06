$!En medio del divorcio, Kim Kardashian le envía mensaje a Kanye West por su cumpleaños

Kim Kardashian y Kanye West están en medio de un proceso de divorcio, pero eso no le impidió a la empresaria y celebridad de felicitar a su exesposo y padre de sus cuatro hijos por sus 44 años.

La estrella de "Keeping up with the Kardashians" compartió una adorable fotografía familiar de ella, el rapero y tres de los cuatro retoños: North, Saint y Chicago West, cuando era un bebé, junto al siguiente mensaje: "¡Feliz cumpleaños! Te amaré de por vida".

Reseña People en Español que Kardashian también compartió en sus historias de Instagram varias fotografías del fundador de Yeezy: una de 1987 cuando apenas un niño, otra de cuando eran pareja y una tercera de ambos con sus cuatro hijos.

"Espero que regresen"; "esto me puso triste"; "por favor, quédense juntos"; "mi concepto del amor", eran los mensajes de los seguidores deseando una reconciliación.

La hermana menor de la socialité, Khloé Kardashian, lo llamó su "hermano de por vida" y le deseó que pase en feliz cumpleaños y bendiciones con una imagen en pareja desde la playa: Kim con Kanye y Khloé con el jugador de la NBA, Tristan Thompson.

Kim, de 40 años, presentó en febrero una demanda de divorció del que había sido su esposo por casi siete años y del que lleva separado hace un tiempo, según People.

En el último episodio de 'Keeping Up With The Kardashians', grabado a finales del año pasado, la celebridad rompe a llorar en medio de un momento de desahogo con sus hermanas, y dijo sentirse una fracasada por su separación.

Según Kim, este se merece a una compañera de vida que pueda adaptarse a su intenso ritmo de trabajo y, sobre todo, de desplazamientos por todo el mundo.