“En Quisqueyanas rescatamos grandes obras de la balada”

SANTO DOMINGO. Diomary, a pesar de que se hace llamar “la mala”, es una mujer amable, franca y cercana. La pasión con la que canta cada tema en el escenario, es la misma con la que se sentó a conversar con nosotros para hablar sobre su último proyecto, “Quisqueyanas”, un disco grabado en vivo durante el show que realizó en Bellas Artes, en el que hace una recopilación de temas icónicos de la balada dominicana. Canciones que fueron popularizadas en las voces de Sonia Silvestre, Taty Salas, Maridalia Hernández, Luchy Vicioso, Patricia Pereyra, Jacqueline Estévez, Vickiana, Olga Lara, Xiomara Fortuna, Edilí, entre otras, ahora recobran nuevas fuerzas en la voz de Diomary, quien con esto aspira a aportar un granito de arena para que estas grandes piezas no se pierdan en el olvido.

—¿Por qué te tomó tanto tiempo lanzar este disco?

Duré trabajando en este proyecto más de tres años. Esto empezó prácticamente como un experimento, inspirado por la añoranza que sentimos lo que hemos vivido fuera del país y buscamos nuestras raíces, sobretodo nosotros los artistas. Creo que “Quisqueyanas” va a ser mi legado musical para el país. Todo el que trabajo conmigo estaba colaborando, fue un gran trabajo. Estamos esperando el disco físico que se está haciendo en Alemania y estará disponible en los próximos días. Más que un disco o un documental, esta es la esencia de nuestra música. Algo positivo con lo que todos se podrán identificar. Será un disco en pasta, un LP, con una tarjeta para descargar las canciones en digital. Tendrá todas las letras impresas y las biografías de los compositores.

—Estos temas fueron muy conocidos. ¿Cómo logras darle tu estilo?

Adapto cada canción a mi estilo particular. Soy una cantante que gracias a Dios he podido manejar muchos géneros. En esta primera selección, cada tema tiene algo especial, si no son las letras, fue la puesta en escena. Por ejemplo, “La Calle”, de Xiomara Fortuna quedó muy bien, y a ella le encantó. También “Te invito”, tema que interpretaba Vickiana y que fue escrito por Anthony Ríos, quedó bellísimo. Es difícil cantar una canción como esa sin que la gente piense en Vickiana, pero logramos un hermoso resultado. Pienso que esos temas en la actualidad pegan más, pues fueron muy atrevidos para la época. Queríamos ver los diferentes colores que podíamos agregarle a estos temas y modernizar ese gran legado que nos han dejado los compositores dominicanos. “Quisqueyanas” es un documental perfecto.

—Las solistas no viven su mejor momento. ¿Cuál ha sido la clave de tu permanencia?

A nosotras las mujeres nos cuesta más trabajo todo. Es casi ya algo “normal”, pero en el mundo del espectáculo es todavía más difícil. A la mujer se le encasilló en este negocio como que tenía que ser atractiva. No necesitaba ser talentosa, solo verse bien y ser joven. Busqué que la gente no se distrajera con lo físico, sino que me sintiera. Cuando regresé mezcle mi carrera con lo que es el altruismo, comencé una campaña con los turbantes para las mujeres con cáncer. Eso ayudo que mi forma de vestir, con este estilo étnico, la gente no notara ni la cantidad de libras que tengo. La gente me ha acogido como soy, transparente, sin controversias. Lo mío es contribuir con lo positivo. Tengo 20 años cantando y en ese tiempo de lo único que he vivido es de la música, he logrado estabilidad.

—El negocio de la música parece que es cíclico, hemos visto que los géneros se pegan por épocas. ¿Piensas que regresará el momento de la balada y las solistas femeninas?

Son otros tiempos, pero pienso que todo vuelve y todo pasa. Lo que debemos es tratar de dar pasos firmes en nuestros proyectos musicales. Pienso que para que eso pase las mujeres debemos ser más unidas. Las colaboraciones ayudan, crear un gremio en donde podamos trabajar juntas. Siempre afano con esa idea.