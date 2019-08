En su mejor momento la cantante de origen dominicano Leslie Grace

Algunos datos de Leslie Grace

Leslie Grace Martínez actualmente tiene 24 años, nació un 7 de enero de 1995 en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos. Es también compositora y bailarina. Recientemente firmó con la compañía discográfica Sony Music Latin.

Su carrera artística de manera profesional comenzó en el año 2011, cuando Sergio George, de Top Stop Music, la descubrió cuando tenía 16 años.

Sus primeros sencillos internacionales son “Will U Still Love Me Tomorrow”, el que le dio el Billboard como tropical songs, y “Day 1”. Su tercer tema se titula “Be My Baby”.

Grace ha logrado expandir su música, realizando colaboraciones con artistas del linaje de Becky G, CNCO, Farina, Noriel, Justin Quiles, Maluma y con la agrupación coreana Super Junior, dando un giro inesperado a su carrera, tras ser la única artista latina en compartir escenario con los iconos del K-pop mundialmente conocidos.