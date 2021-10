$!En un carrito de hot dog: J Balvin se burla tras declaraciones de Residente

El revuelo mediático que han protagonizado los cantantes urbanos J Balvin y Residente ha encendido las redes sociales.

Luego de que el exponente boricua comparara la música del colombiano con un carrito de hot dog y, a pesar de borrar el video, Balvin no se quedó callado y le respondió de la forma más jocosa.

Al parecer el intérprete de "Mi gente" no se indignó y prueba de ello es que publicó varias fotografías al lado de un carrito de hot dog y aprovechó para promocionar el remix de la canción "Sal y perrea" con el panameño Sech y el puertorriqueño Daddy Yankee.

En la publicación de René Pérez Joglar en Instagram, que superó en dos horas 17,546 comentarios, José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila de Balvin, le escribió: "Respeto tu opinión", sin entrar en polémicas.

La polémica surgió porque tras darse a conocer las nominaciones de los Premios Grammy Latinos 2021, Balvin afirmó que los premios "irrespetan" al género urbano y llamó a que los colegas no asistan a la gala que se celebra el próximo 18 de noviembre.

Esto dio pie a las críticas, primero del rapero cubano Yotuel Romero y luego de Residente.

Lo que dijo Residente

"Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", preguntó el exintegrante de Calle 13 en el video.

La frase que se volvió viral fue sin lugar a dudas la comparación con la comida rápida: "Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", expresó.