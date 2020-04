EN VIVO | Concierto “One World, Together at Home”, por el coronavirus

El festival “One World: Together at Home” ya está haciendo historia. Este concierto global convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen junto a cantantes y actores como Lady Gaga, busca recaudar dinero que se destinará al personal médico que lucha contra el nuevo coronavirus.

La iniciativa por el coronavirus, que cuenta con un centenar de artistas, pretende emular el gran espectáculo de 1985 que reunió ante una audiencia millonaria a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros, para luchar contra el hambre en África.

Ahora se presenta el concierto por dos horas con estrellas internacionales y se está difundiendo simultáneamente en todo el mundo a través de YouTube, presentado por los anfitriones: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

El festival reunirá a artistas como: Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, The Killers, Billie Eilish, The Rolling Stones, J Balvin, Lady Gaga, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Maluma, entre muchos otros.