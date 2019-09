$!Encuesta | Vote por su acto favorito en el cuarto programa de Dominicana’s Got Talent

El talento no conoce límites. Así lo demostraron la pareja de amigos Anthony Brea Jiménez, un joven con síndrome de down y Paola Fever, su profesora de baile, cuya rutina al ritmo de “Tus besos” del maestro Juan Luis Guerra encantó a los jueces en la cuarta edición de Dominicana’s Got Talent, transmitido este miércoles 25 de septiembre por Color Visión canal 9.

Ambos tienen seis años bailando juntos y pasaron a la segunda ronda.

No faltaron las interpretaciones, y Clara González logró pasar cantando en inglés el éxito “If I Ain’t Got You” de Alicia Keys. Pero no puede quedarse Adriana Torrón en la voz de “Aleluya”. Ambas pasaron a la segunda ronda.

El derroche de talento incluyó a Yeneviv Guerrero, de solo 11 años, quien fue calificada como una “muñeca de goma”, y no es para menos, gracias a su dominio del baile del tubo artístico, conocido como “Pole sports”.

En esta ocasión no hubo ‘Golden Buzzer’ o ‘botón dorado’, pero muchas de los actos dejaron a los jueces sin palabras. Revive las actuaciones del reality show, y escoje la que más y menos le gustó.