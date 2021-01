$!Enrique Bunbury, de vuelta a la nostalgia en show virtual

El espectáculo: repaso de éxitos

Con una iluminación tenue en medio de un escenario decorado con pisos de vinilo en blanco y negro y una banda impecable, justo a las 10:00 de la noche la sombra de Enrique Bunbury se dejó ver tras la cortina tocando el piano.

Entró al set vestido con conjunto morado al compás de sus acostumbrados movimientos de cabeza (y su pelo rizado), además del distintivo movimiento corporal a lo rock and roll que recordó su época como vocalista de la mítica banda Héroes del Silencio.

“Cualquiera en su sano juicio se habría vuelto loco por ti” y “El precio que hay que pagar” fueron de sus primeras canciones.

Un toque de romance, filosofía y añoranza distinguieron las interpretaciones.

“Muchas gracias, un verdadero placer cantar para todos vosotros. Vamos a cantar algunas canciones nuevas y como no, de todas las épocas”, dijo el artista. Siguió con “Ven y camina conmigo”, “Las palabras”, “Cuna de Caín”, “Despierta”, “De todo el mundo”, “Parecemos tontos”, “Infinito”, “Los habitantes”, “Mar adentro” y “Los términos de mi rendición”.

A una hora del show se puso la guitarra y empezó a tocar los acordes de los versos “Sabemos agradecer a pesar de lo vivido... porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto”.

Se trató del tema “Porque las cosas cambian”.

Ya entrando a la dosis de Héroes del Silencio Bunbury entregó “Deshacer el mundo”, de la que se desprenden las famosas notas He dicho que no mires atrás porque el cielo no es tuyo.

Pero no se quedó ahí y volvió a llevar al público desde sus casas al pasado con el éxito “Que tengas suertecita”, una mezcla de pop con toques de la guitarra en el flamenco y la ranchera.

“Hemos montado el escenario como si estuvieran aquí presente. Gracias a los técnicos que hicieron esto posible. Hoy podemos comunicarnos aunque estén a miles de kilómetros de distancia”, expresó en su intervención aunque lamentó no sentir los aplausos “de ahí a ahí”. Pasada hora y media de casi 30 canciones, un audio simuló la llegada del hombre a la luna, a seguidas regresó a cantar “Lady blue”, cuyo videoclip del año 2002 tiene un aire futurista.

Otros de sus temas nuevos fueron “La gran estafa” (2020). Aquí el español hace alegoría del encierro. “Salir por la puerta que insensatez, echarme a los perros o echarme a correr... después de todo, uno vive en soledad. La gran estafa, la escena final, nuestras siluetas alejándonos”.

En “Malditos charlatanes” tiene quejas sobre las redes sociales.

A la medianoche, tras dos horas y cinco minutos de puro rock y pop con algunas fusiones, Enrique Bunbury terminó con un “hasta siempre” y aplaudiendo por varios minutos por lo logrado junto al equipo. “Gracias por la paciencia, nos vemos pronto”.

Se despidió con “Más alto que nosotros sólo el cielo”, “Maldito duende” y “La constante”. Un clásico de la banda que faltó fue “Malas intenciones”.