Enrique Feliz estrena merengue en colaboración con Johnny Ventura

Con el merengue “Temperatura ambiente”, el artista Enrique Feliz vuelve a la radio en una colaboración con el fenecido merenguero Johnny Ventura, canción que fue estrenada este jueves en todas las plataformas digitales.

Bajo la producción del sello Mayimba Music, que preside Marti Cuevas, Enrique Feliz y Johnny Ventura grabaron este hermoso merengue en septiembre del pasado año, pero no lo habían promocionado, debido a que estaban a la espera.

“Es una canción que grabamos en septiembre del pasado año. Originalmente lo grabé solo y después que estaba producido se me ocurrió invitar a alguien para hacer una colaboración, hasta que me llegó a la mente Johnny Ventura y cuando le manifesté mi inquietud, de inmediato me dijo que sí”, expresó Enrique Feliz, intérprete de los éxitos “El melao de mireya” y “Creencias”.

Destacó que Johnny le manifestó que siempre le había dado seguimiento a su carrera, por lo que Enrique lo calificó como un maestro espiritual, por los consejos, sus vivencias y las enseñanzas que dejaba cuando conversaba con alguien.

“Temperatura ambiente” es un merengue combinado con samba y otros ritmos, con letras de Enrique Feliz y arreglos de Dichens Salcedo, con un aire navideño, el cual será promocionado durante todos estos meses.

“Con esta canción venimos con un video realizado estilo dibujos animados, que trae muchas sorpresas y que entiendo le va a gustar al público”, destacó el artista.

Johnny Ventura falleció a finales del mes de julio. El tema estaba siendo preparado para ser publicado para esta temporada con un video con el propio Ventura, lo que no se pudo concretizar.

Enrique Félix ha grabado 12 producciones musicales, publicado tres libros y compuesto numerosas canciones para artistas famosos del ámbito nacional internacional como Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón, El Gran Combo de Puerto Rico, Jhonny Ventura, Joe Vera, Luis Vargas y Anthony Santos, entre otros.

Ha colaborado musicalmente en jornadas educativas, científicas y culturales con diversas instituciones tanto nacional como internacional como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre otras.

Por sus servicios y aportes a la sociedad, ha recibido importantes reconocimientos dentro y fuera de su país por parte de La Universidad de Columbia, de la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo y la Sociedad General de Autores y Compositores de la República Dominicana, entre otros.