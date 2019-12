$!Enrique Iglesias: “Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre”

Por años fue de conocimiento público que el artista español no se hablaba con su padre Julio Iglesias. Así lo ha confesado en una entrevista a la revista ICON. Esta sería la primera vez que el intérprete da detalles concretos sobre las causas que lo llevaron a alejarse de su familia.

Con 18 años, Enrique Iglesias se va de casa porque intuye que su decisión de dedicarse a la música no va a gustar a su padre. “Hice las maletas y me fui a vivir a Canadá. Sin pensarlo mucho. Me fui allí porque sabía que era como vivir en Estados Unidos, pero no conocía absolutamente a nadie. Como no conocía a nadie me podía concentrar en mi música y trabajar”, recuerda.

“A los 18 años me separé de mi familia por completo. Y fue difícil. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre. No empecé a tener contacto con él hasta que falleció mi abuelo [2005, cuando Enrique Iglesias ya tenía 30]. Son muchos años. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo hacerlo a mi manera”.

Enrique ocultó a todos que era el hijo de Julio Iglesias, cuando envió el disco a una compañía lo hizo bajo el nombre de Enrique Martínez. También mintió sobre su nacionalidad, dijo ser guatemalteco. Cuando consigue el contrato envía el disco a su padre, pero este lo rechaza, quizás porque no le pidió su opinión.

Alfredo Fraile, el que fuera mánager de Julio Iglesias durante 15 años, de 1969 a 1984, cuando el cantante se convirtió en una estrella confirma este hecho. “Enrique le envió el disco a su padre y este dijo que era una porquería, que no iba a llegar a nada. Que el que sabía de música era él y que debería apoyarse en él. Creo que ahí se equivocó Julio”, señala Fraile.

Reencuentro

Una noche en su casa en Miami Enrique sintió la necesidad de hablar con su padre, así que lo llamó. “Enseguida cogió el teléfono. Tuvimos una conversación muy bonita. Estaba bien de ánimo. Fue una conversación de esas en las que eres consciente de que es especial. Me reconfortó mucho”, cuenta el cantante a ICON.

Se trata del reencuentro de dos grandes iconos de la música latina. Julio, con 76 años, ha vendido 300 millones de discos; Enrique, con 44, 180 millones.