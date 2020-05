$!¿Entrará Romeo a la fiebre de los ‘live’? El bachatero pone a fanáticos a elegir

Desde que empezó la cuarentena a nivel internacional, los artistas han utilizado el recurso de los “en vivo” de la red social Instagram para mantenerse en contacto con sus seguidores, estrenar temas y otros van más allá y realizan retos entre ellos.

Todavía el bachatero Romeo Santos no ha entrado en la fiebre de las famosas transmisiones en vivo, pero esto no quiere decir que no lo esté considerando.

En una publicación en su cuenta de Instagram este martes el “Rey de la bachata” puso a decidir entre un live o una canción nueva.

“¿Qué prefieren, un live o música nueva? Y no se pongan creativos pidiendo música nueva en un live. Tienen que elegir uno”, escribió el artista en el post que suma más de 15 mil 874 comentarios.

La mayoría de las respuestas son de un live y algunos les piden nuevas canciones dentro de la transmisión en vivo.

“Yo creo que un live porque todavía me estoy disfrutando la última producción de Utopía”, dijo el usuario @alexam2009.

“Voto por un live, de todos modos la música nueva viene bajando por ahí”, escribió @lindaderomeo.

“Musica nueva, un álbum entero”, comentó @licelotortiz.

Todavia el artista de origen dominicano no se ha decidido.

Mientras otros artistas criollos como Don Miguelo, Secreto, Shadow Blow, Amenazzy, Mozart La Para, Black Jonas Point, Eddy Herrera, Sergio Vargas y Manny Cruz han utilizado este recurso de interacción con el público.

Días atrás algunos urbanos protagonizaron duelos musicales amistosos en los que cada uno ponía su mejor repertorio, algo que ni los bachateros ni merengueros han realizado.