$!Enyi-K con nuevo álbum instrumental

El destacado músico, compositor y arreglista dominicano Enyi-K presentó su sexto álbum de estudio realizado en los Estados Unidos, en el que ofrece 10 canciones instrumentales originales a piano.

El disco tiene como título “Más maduro” y las canciones que contiene las describe como “Diez hermosas melodías para piano solo; sencillas, pegajosas y ricas en armonía tradicional con toques de música terapéutica simples de digerir”.

El destacado músico residente en los Estados Unidos, declarado “Orgullo nuestro” por la cadena Univisión, Enyi-K en esta ocasión despliega sus sentimientos de compositor e instrumentista para ofrecer una vez más el arte de la buena música en una intimidad total en la que se hace uno con su principal instrumento, el piano.

“Con estas melodías nuestro cuerpo y mente viajarán en la imaginación al escucharlas; son espirituales, ligeras y de puro sentimiento humano; cargadas de musicalidad, expresión y de inmensa delicadeza en su interpretación. No cabe dudas que solo ganaremos la sensación de relajamiento mental y pura creación de ambiente positivo al escuchar estas hermosas piezas a piano”, afirma.

Enyi-K sostiene que “Más adulto” refleja la madurez y preocupación del compositor por la buena música del mundo: “he sido embajador de nuestra música en muchos países del mundo escribiendo música, orquestando y conduciendo en muchos géneros y estilos de la música; merengue, baladas internacionales, salsa, cumbia, boleros, bachata y clásico etc. Pero he llegado a la conclusión que de todo lo aprendido en esta carrera musical, lo que más me llena es el piano y su literatura; para llegar a esta conclusión ser ya más adulto me ha dado la capacidad de elegir lo que quiero; por ser más adulto he compuesto este CD con música más adulta en calidad e interpretación”.

Entre los títulos de las 10 canciones contenidas en este álbum musical están: “Anocheciendo”, “Kenyerlin”, “El pájaro cansado”, “30 de mayo”, “No puede ser amor”, “Solo en la oscuridad”, “Solo en la Oscuridad”, entre otras, las cuales están disponibles en las distintas plataformas musicales de las redes sociales.