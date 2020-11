$!Equipo del Show del Mediodía acude al Palacio de Justicia en apoyo a Julio Clemente

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó este jueves prisión preventiva, como medida de coerción, contra Clemente Báez Doñé (Julio Clemente), imputado de supuestamente amenazar de muerte a su expareja.

El Ministerio Público hizo la solicitud tras obtener pruebas sobre la alegada amenaza de muerte que recibió la mujer por parte del imputado el pasado lunes 23 de noviembre, según la fiscal actuante en el caso.

La presunta víctima, cuyo nombre no fue revelado por la Fiscalía, se querelló ante la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género contra Báez Doñé, luego “de conversar con un amigo a quien llamó asustada por la vía telefónica”.La Fiscalía del Distrito Nacional aporta, entre las pruebas que sustentan la solicitud de medida de coerción, testimonios de familiares y amigos de la mujer, así como los informes de riesgo y emocional expedidos por dos psicólogas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La mujer denunció otros abusos que también están bajo investigación.

El Ministerio Público sostiene que Báez Doñé no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento, en razón de que carece del arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga, máxime cuando ha sido sometido a la justicia con anterioridad.

En ese sentido, el Ministerio Público detalló que ha evaluado la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia del imputado en el proceso.

Lo que opina Iván Ruiz sobre el caso

A través de sus redes sociales, Iván expresó su apoyo a Clemente, pidiendo una investigación justa y equitativa del caso.

“Soy muy prudente en hacer juicios de valor. Me cuido en lo que expreso, y hago el intento de que la pasión no me rompa la razón. Hoy planteo mi percepción sobre este caso de un compañero que conocemos, que no tiene antecedentes y los 6 años que lo vengo tratando nunca he visto nada descompuesto, y no por eso nos desbordamos a su favor, sino a favor de un proceso justo, donde no haya nada personal que lo entorpezca. La lucha contra los feminicidios no debe tener favoritos ni de uno ni de otra, debe ser justa, y aquí estamos viendo algunas cosas extrañas”, señaló junto a un video.