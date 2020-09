$!Equipo Legal de Zacarías Ferreira le responderá a Danny Daniel

Dice que en ningún momento es ni ha sido su proceder mancillar a ningún artista o compositor, y mucho menos a uno de la talla de Danny Daniel, por lo que espera que pronto pueda aclararse este asunto.

“Estoy realmente muy apenado y a la vez sorprendido. En este caso, por tratarse de un tema grabado y lanzado en 1999 (hace ya 21 años), se están recopilando los registros en ASCAP y documentos de aquella fecha, que deben estar en poder de mi anterior disquera DiscoManía, y la editora UniRubio Music Publishing, y en eso se encuentran actualmente mis representantes legales y de negocios”, explicó Ferreira.

Informa que, en su disco “El triste”, figuran los créditos correspondientes al compositor Danny Daniel, datos que fueron entregados en aquel momento a la disquera, quienes fueron los encargados del registro.

En la denuncia realizada, Danny Daniel manifestó: “Este joven artista, Zacarías Ferrerira, cambió el título de la canción. Ahora ya no se llama Tu no correspondes , ahora se llama Te quiero a ti . Y no solo eso, sino que la registró a su nombre en dos de las sociedades de autores más importantes del mundo ASCAP en USA y SGAE en España. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer algo así? ¿Cómo es posible que un muchacho en el nacimiento de su carrera pueda ensuciar sus manos de esa manera, apropiándose de algo que no le pertenece? ¿ Seguro que pensaba que nadie le iba a descubrir? Pues se equivocó”.