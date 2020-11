Erika Ender, CNCO, AC/DC y Rauw Alejandro refrescan su repertorio este viernes

Nuevas producciones discográficas han salido este viernes al mercado de la música latina. Eirka Ender, AC/DC, CNCO y Rauw Alejandro han renovado su repertorio con sus respectivas propuestas.

La cantante y compositora, productora y filántropa Erika Ender, ganadora de múltiples premios, incluyendo varios Latin Grammy, ha estrenado estrena hoy su esperado nuevo álbum MP3-45 bajo el sello BMG.

En una entrevista a Diario Libre la coautora de “Despacito” reveló que MP3-45 es un viaje en la evolución en la que también incluye tres covers que marcaron su vida y seis canciones inéditas que cuentan momentos importantes de su vida.

“MP3-45 es una serie de mi vida de reflejada y contada en música. Son nueve episodios convertidos en canción, representando dos épocas, que muestran sus raíces, orígenes y evolución en un concepto. . . 45 representa “la Erika clásica” (Lado B/Covers), que recopila tres regrabaciones de temas de vinilos, favoritos de su infancia. Mientras que MP3 consta de seis temas inéditos (Lado A/Temas Originales)”, dijo.

CNCO

El galardonado grupo multi-platino CNCO también ha mostrado su más reciente creación. Se trata de su nuevo sencillo y vídeo “Tan enamorados” y confirma el título de su próximo álbum, Déjà Vu, el cual ya está disponible para pre ordenar.

Déjà vu es una colección de éxitos latinos de las pasadas décadas, reinventándas al estilo de CNCO. Con el fin de difundir un poco de luz en medio de esta pandemia mundial, CNCO le dedica este álbum repleto de canciones románticas, a sus fans.

El primer sencillo de la producción “Tan enamorados” es una versión fresca y moderna de la balada popularizada en el 1988.

Rawu Alejandro

Este viernes también ha lanzado su álbum Rauw Alejandro. Afrodisíaco cuenta con colaboraciones con artistas de la talla de Anuel AA, J Balvin, Trippie Redd, Wisin & Yandel, Tainy, Zion, Lennox, Arcángel, Myke Towers, Sky Rompiendo, Dalex, Lenny Tavárez, Farruko, Sech, Dímelo Flow y Camilo

“Este álbum es un sueño hecho realidad.Cuando realizamos Afrodisíaco en el estudio queríamos asegurar que todos disfrutaran de una experiencia distinta con cada canción. Me encanta estar acompañado por los grandes de la música urbana y productores extraordinarios, es algo maravilloso. Yo me considero el mayor afrodisíaco, que mi voz puede expresar todos los sentimientos y animar a mis seguidores en diferentes estados de ánimo y mente”. De manera simultánea al lanzamiento del álbum, Rauw estrena el sencillo “De Cora <3” junto a J Balvin.

El esperado álbum de AC/DC POWER UP, que marca la primera música nueva de la legendaria banda desde 2014.

Para su decimoséptimo álbum de larga duración, la banda se reunió con el productor Brendan O’Brien, quien dirigió Black Ice en 2008 y Rock Or Bust en 2014. Cargado para la próxima década, AC / DC cortó doce nuevas canciones para el álbum, manteniendo con orgullo su sonido característico y todos sus poderosos sellos.

POWER UP está disponible en múltiples configuraciones que entusiasmarán tanto a los coleccionistas como a los fanáticos acérrimos, incluidas las versiones digitales, en CD y de lujo. La caja POWER UP de edición limitada, única en su tipo, es el paquete definitivo para fans. Presione el botón en el costado de la caja y observe cómo se ilumina el logotipo de neón de AC / DC parpadeante mientras las barras de apertura de “Shot In The Dark” suenan en el altavoz incorporado. Dentro de la caja se encuentra el paquete de CD completo en un softpack con un folleto de 20 páginas que incluye fotos exclusivas y un cable de carga USB que permite que la caja permanezca encendida y en exhibición. El LP de vinilo se prensa sobre vinilo de 180 gramos y se aloja en una funda plegable. Las variantes de edición limitada del LP están disponibles en minoristas selectos, así como en la tienda en línea de la banda.

Todas las producciones discográficas están disponibles en las plataformas digitales.