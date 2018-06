Espectáculos Públicos suspende 10 temas más; incluyen al Lapiz, Bad Bunny y Bryant Myers

Contenido de los temas

CONSIDERANDO: Que en efecto los artistas:

1. Lápiz Consciente hace un prolongado y repetitivo uso del lenguaje vulgar con descripciones perversas dañinas para los jóvenes y adolescentes en el tema Mueve ese culo como se aprecia en las siguientes letras:

“...muéveme ese culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo.

Muéveme ese culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo.

Muévelo en lo claro, muévelo en lo oscuro. Yo lo que quiero es que me mueva ese culo, mami.

No lo tienes aguado, tú lo tienes duro. Por eso quiero que me muevas ese culo.

Así que muéveme ese culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo...

Tú vas a gozar si te doy con esta manguera.

Tu mamá no quiere verte conmigo. Tu eres una fiera!

Si no quiere que te dañes que te meta en la nevera.

Pa’donde vamo, papi? Pa’onde tu quieras. Tengo una semana con un queso, una lechera.

Depílate ese toto... (uso de la voz de un niño) (Se repite desde el inicio).

Ya rapamos y gozamos... de nuevo quieres que te de pila de ñema...

mi bimbín tiene hasta el toto le tiene pila de ñema.

Maldita perra, muéveme esa chapa!

Muéveme ese culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo.

Muéveme ese culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo.

Muévelo en lo claro, muévelo en lo oscuro.

Yo lo que quiero es que me mueva ese culo, mami.

No lo tienes aguado, tú lo tienes duro. Por eso quiero que me muevas ese culo.

Así que muéveme ese culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo...”

2. La Materialista quien tras insinuaciones morbosas relata una relación íntima en la grabación de Nunca maniquí de la siguiente manera:

“Me encanta lo que él tiene y a Él lo que tengo yo.

Y cuando él me la viene a pedir, hace rato que yo se la di.

Me dice que le encanta eso de mí, que me muevo hevy, nunca maniquí.

Y cuando él me la viene a pedir, hace rato que yo se la di...”

3. La Manta utiliza palabras obscenas en No voy a cambiar y muestra un comportamiento contrario a las buenas costumbres cuando narra lo siguiente:

“...solo la busco pa’sexo... yo soy un perro, así es que me voy a quedar,

pero de ti no me voy a enamorar.... Soy un perro y así me voy a quedar.

No puedo darte amor, pero puedo ofrecerte sexo con pasión.

De tu cuerpo tengo indicación pa’ser que te venga, presión...

de toto yo soy un ladrón, en PR me dicen que sueno carbrón...

pa’la mierda cupido! Mejor llama a tu amiga que mame,

que lo moje y lo ponga cuando se encarame...

si se seca ella escupe el condón... siempre seré así, yo no voy a cambiar,

un perro de por vida me voy a quedar.

Tengo una venezolana que le gusta el sexo anal,

y una colombiana que es una maquina chingal...”

4. El Alfa, Farruko, Jon Z, Bad Bunny, Miky Woodz en su relato dentro de video-disco Lo que yo diga hace una apología del narcotráfico:

“... cuando meta con este combo le vamos a dar sin condones.

La meto por #@*, la meto por fría, la meto por tierra, la meto con drones...

me gusta metértelo duro... aquí se hace lo que yo diga, me singo a tu puta y a su amiga, fumando pa’to no me da fatiga... hijo e’puta... embarcaciones rápidas de 30 mil motores, 300 de carrera... vamos a 30 nudos... distribuyendo...”

5. Miky Woodz y Bad Bunny dicen en Estamos clear lo siguiente:

“... el que habla a mis espaldas, me lo mama ‘e frente...”

6. Chimbala en el tema Maniqui expresa lo siguiente:

“... lo’cualto me tienen mas blanco que Sammy, siempre me dan un culo pa’mi...

y te sueltan por no mover ese culo el tipo te quitan...

por que tu no te sabes mover... tu bemba negra... ”

7. Khea Ft. Bad Bunny, Duki, Cazzu manifiestan de una manera desenfrenada en el disco Loca (Remix) lo que se transcribe a continuación:

“... yo sé que ese culo vale dinero, pero pa’mi yo lo quiero.

Es loca con la marihuana y la cocaina, se pone bellaca y se m’entrepa encima,

ella tiene todo lo que me domina. Que rico chinga...

te rompo el toto y te lo mando hacer. Se quitó la ropa y se quedó en tacones,

le gusta chingarla pero en los balcones.

Chocha, culo, teta. Chocha, culo, teta...

págame, págame que este culo se lo merece...”

8. Nene La Amenaza Ft. El Alfa graban el tema Balling con la siguiente depravación:

“todo eso wikenes, chingando y fumando en moteles,

todos los días son weekends , chingando y fumando en hoteles

viviendo la vida que tú quieres de dinero y mujeres

Rompemos su pussy dentro del jacuzzy... muy sucia la Susy, mojo to’el jacuzzi...

Hay dinero pa’robarnos tu puta, hacerle el culo y las tetas...

La droga aterriza con sellos... singando to la”

9. Flow Mafia en La joyería dice lo siguiente:

Hoy salgo pa’ la calle la noche esta buena. Todos los demonios salimos a cazar

Las velas están prendidas y las botellas llenas. Hoy lo malo se me va a montar.

Pa’ donde es que voy (ooh). Esta noche esta buena pa’ salir a hacer de las mías

Pa’ hacer de las mías (x2)...

Que esta noche yo quiero que hagamos una orgía y la cuenta va por lucifer ”

10. Bryant Myers hace una descripción con expresiones vulgares en el tema Quiero hablarte de una supuesta relación entre personas:

Bebé, No te quiero decir to’ lo que yo te quiero hacer

Te vo’a vendar los ojos pa’ que tú no puedas ver (No puedas ver)

Na’ más te vo’a dar placer

Mai tú va’ a volver a renacer... llenarte de placer, cuando te empiece a comer... eh eh

Hoy yo te vo’a dar masucamba

Ando con Darell si tú tienes una amiga pues que vengan ambas

Te gusta que te lamba la crica, hasta que las piernas se te pongan zamba

Yo te lambo to’ el cuello

Baby yo te lo meto mejor que to’ ellos

Ya hemos chingao’ en to’ los hoteles y en el apartamento que tengo en el Sello

Desde que yo te lo metía en mi nombre tú te das deo’

Llenarte de placer, cuando te empiece a comer... eh eh

Cuándo será que te lo vo’a meter

Póntelo en la boca después que te agaches

Vo’a hacer que en el toto se te forme un bache (Baby)

Y después que chinguemos bebé sin temor al enclache (Ratatata)