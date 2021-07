$!Esta es la canción en la que Camilo y Shawn Mendes unieron sus voces

El popular artista colombiano Camilo lanzó el sencillo “KESI” de su más reciente álbum Mis manos con la colaboración de la superestrella global Shawn Mendes.

La unión entre ambos cantantes surgió de la admiración entre ellos y de un mensaje directo de parte de Mendes a Camilo expresando lo mucho que le gustaba “KESI”. A los pocos días, el canadiense grabó sus versos en inglés y español mientras que Camilo regrabó su parte. El resultado promete convertirse en el himno de verano y en otro éxito radial para ambas estrellas de la música.

“‘KESI’ es una de mis canciones favoritas de todo mi repertorio. Nunca pensé en hacerle un remix hasta que unos de mis artistas preferidos, Shawn Mendes, me lo propuso directamente. Siendo un gran fan de su música, la pura idea de escucharlo cantando en español es algo que me hacía mucha ilusión. El hecho de que él decidiera cantar en nuestro idioma por primera vez en su carrera en una canción conmigo es uno de los honores más grandes que he tenido en mi trayectoria como artista. Es una canción llena de vida, sonrisas, energía y felicidad contagiosa como ninguna otra y la amistad que nos une es tan honesta y cercana que anima y le da espíritu a esta colaboración,” expresó Camilo.