$!Estas son las cinco mejores canciones debutantes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone

En segundo puesto, la revista destaca el I Want You Back de los Jackson 5, del que dice que "cada momento es perfecto", de principio a fin, y señala que "no solo definió los años 70, sino que ha resumido la esencia de la alegría musical desde entonces".

A las puertas del podio se quedó Run-D.M.C y la canción Sucker M.C's/ It's Like That, una melodía "explosiva" que llevó a que el hip-hop pasara de los locales nocturnos a la calle, y que fue "el inicio de la edad de oro" de este género musical.

Entre los 20 singles debut más sonados también destacan los expertos de Rolling Stone a Taylor Swift y su Tim McGraw, el reciente exito de Lil Nas X, Old Town Road, el Through the Wire del rapero Kanye West y Player's Ball del dúo de hip hop Outkast.

Otros mitos de la música que forman parte de la lista: The Eagles con Take it Easy, los Beatles con Love Me Do, Prince con Soft and Wet, Pearl Jam con Alive, The Doors con Break on Through (to the Other Side), Metallica con Whiplash, Pink Floyd con Arnold Layne, Dire Straits con Sultans of Swing o Madonna con Everybody.

Representando a las generaciones más recientes, se cuelan en la lista Billie Eilish con Ocean Eyes, Lana del Rey con Video Games, Alicia Keys con Fallin, Lorde con Royals o One Direction con What Makes You Beautiful.