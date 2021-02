Eugenio Pérez revela una anécdota con Johnny Pacheco de su deseo cuando muera

La partida del legendario músico, compositor, productor y arreglista dominicano Johnny Pacheco ha enlutado la música latina.

Fallecido este lunes a los 85 años de neumonía, dejó un legado al reunir los ritmos de la música afroantillana y atribuirle el término ‘salsa’ de la mano de la Fania Récords y la orquesta La Fania All Star.

Los veteranos locutores de salsa Eugenio Pérez y Chino Méndez hablaron para Diario Libre de los aportes del maestro Johnny Pacheco y las anécdotas que recuerdan sobre él.

Pérez dijo que Pacheco tenía seis años en cama y no pudo rebasar la neumonía que mantuvo aquejado de salud por una semana en un hospital de NY.

Una anécdota

El locutor, que está terminando un libro en su memoria, habló del buen sentido del humor del creador dominicano y reveló una anécdota con Pacheco hace muchos años: “Un día me dijo –Eugenio, cuando me muera yo quiero que tú le digas a la gente, y que no se olviden de poner en mi epitafio ‘Aquí yace Johnny Pacheco en contra de su voluntad-”.

Esto, por su alegría de vivir y porque amaba su trabajo.

“El mundo ha perdido al más grande icono de la música tropical. El que hizo todo el entramado grande para el cambio de lo que es guaracha, guaguancó, son con el nombre ‘salsa’. Con ese nombre se eliminaron una serie de confusiones, que si aquel ritmo que emergía era guaracha o guaguancó”, afirma Eugenio Pérez.

Siguió contando el veterano locutor y conocedor del género: “Con la fundación de la Fania Récords en 1964 en sociedad luego con el empresario Jerry Massuchi hicieron este gran emporio”.

Más adelante surgió la legendaria agrupación La Fania All Star.

Agregó: “La Fania All Star es la orquesta de salsa número uno de todos los tiempos”.

Eugenio Pérez afinca su posición en que la agrupación reunió a los mejores directores de orquestas, percusionistas, cantantes, los mejores músicos en el piano, conga, metales... “Él fue el hacedor de todo eso”, dijo Pérez.

Influencias

Pérez, quien mantiene en la radio su programa sabatino “Salsa picante” cada sábado por Neón 89.3 de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. y el programa de televisión “Etiqueta Tropical” por el canal 4, calificó a Pacheco en esa dupla como “el del talento”.

Cuenta el “Salsólogo mayor” que en el principio Johnny Pacheco tenía entre los músicos y cantantes a Bobby Valentín, Larry Harlow, Cheo Feliciano, Ray Barreto, Willie Colón, quienes grabaron el LP titulado “Salsa”.

Comenta que Pacheco luego le da la oportunidad a la “Guarachera de Cuba”, Celia Cruz, y juntos grabaron el disco “Celia y Johnny”, del que se desprende el éxito “Quimbara”.

“Johnny dejó un legado que va a perdurar por toda la vida”, afirma Eugenio Pérez.

“El jueves 24 de agosto de 1973 se oficializó este movimiento cuando La Fania All Star hizo su segunda película titulada ‘Salsa’, refiere.

Otros artistas que pasaron por la Fania desde los comienzos fueron Monguito el Único, Piconte Rodríguez, Héctor Casanova, el cubano Sergio González, Daniel Santos, Rey Reyes, Kelman Núñez, del que Pacheco fue el productor de los discos.

Johnny Pacheco fue un gran compositor: de 150 canciones que grabó se destacan “Mi gente” y “El rey de la puntualidad”, esta última dedicada a Héctor Lavoe. Ambos temas lo popularizó el controversial cantante boricua fallecido en el 1993 a los 43 años.

Otros temas son “La esencia del Guaguancó” y “Quítate tu pa’ ponerme yo” junto a Bobby Valentín.

Eugenio Pérez consideró a Johnny Pacheco su “padre”. Lo visitó en reiteradas ocasiones y estuvo en importantes presentaciones y entrevistas.

Su última presentación en vivo fue hace 10 años durante el documental “Yo soy la salsa” de Andrés Vanderhorst con la participación de integrantes de la Fania.