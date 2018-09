Evelio Herrera apodera a sus abogados de demanda de Tueska; dice aún la representa

SANTO DOMINGO. El empresario artístico Evelio Herrera respondió mediante un acto de alguacil a la demanda interpuesta por la cantante Tueska, a quien aún representa.

En el documento al que Diario Libre tuvo acceso el manejador artístico hace un desglose de las inversiones que ha realizado para su representada, incluyendo la proyección que ha permitido que hoy en día la artista sea una “influencer” en redes sociales.

Al mismo tiempo le reitera a la colombiana, que, “actualmente el “Contrato Artístico de Exclusividad, incluye Management, Publishing, Contrataciones, Merchandise, Comerciales, Novelas, Obras Teatrales, Cine, Shows en Vivo, Autoría” continúa vigente de forma íntegra y debe abstenerse a cualquier incumplimiento de sus obligaciones establecidas”, se cita en el documento legal.

En el documento también se rechaza cualquier argumento de violencia u abuso de poder.

“Rechazamos categóricamente cualquier afirmación relacionadas con violencia de género, situación que nunca ha ocurrido durante los años de manejo artístico o relación personal con el señor Evelio Herrera”.

Asegura que está en el empresario está dispuesto a negociar con la artista los términos contractuales.

A través de su cuenta de Instagram la intérprete de “Con la misma moneda”, señaló que lo que busca con esta medida es retomar su carrera como artista, pues la siente estancada.

“Cada día de mi vida inicio dando gracias a Dios por todo. Me despierto agradecida con esta Patria que me acogió y a la que amo, inmensamente agradecida por el don de la música a través de la cual he podido comunicarme de manera muy especial con la gente, mi público, que se han convertido en un gran respaldo desde siempre, junto a mi familia y seres queridos. Que son mi motor”.