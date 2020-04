Evelio Herrera: "Dije que si sobrepasábamos los 50 fallecidos por el COVID-19 me iba afeitar la cabeza"

El COVID-19 ha golpeado fuerte a la República Dominicana. El virus ha contagiado a más de 1100 personas y ha cortado las vidas a más de 50 personas.

Al ver este último dato, el manejador de artistas Evelio Herrera se ha cortado la cabellera, como cumplimiento a una promesa que hizo a inicio de la afectación de la pandemia en nuestra media isla.

El propio Herrera, lo informó a través de su cuenta de Instagram.

"Me hice una promesa a mi mismo sobre lo siguiente; Dije si en nuestro país República Dominicana sobrepasábamos los 50 fallecidos por el Covid-19 me iba afeitar la cabeza, y he cumplido porque lastimosamente pasaron los 50 fallecidos, pero no me siento mal ni avergonzado en lo absoluto, y saben porqué? Porque yo acabo de perder todo mi cabello y en dos meses lo volveré a tener igual, pero ellos perdieron su vida y sus familiares y amigos no lo volverán a ver! Es un claro ejemplo para que entendamos que la vanidad y las cosas materiales son solo objetos que inflan el ego de los humanos, más no le devuelven la vida a nadie! Así que coopera con las autoridades y #quedateencasa Que Dios los bendiga a todos", escribió junto a una fotografía con su aspecto.