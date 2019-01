$!Evelio Herrera: no merecí ser privado de mi libertad

View this post on Instagram

Con mucha paz y humildad quiero dar Gracias a Dios por todo lo que me ha permitido superar en esta vida y en las últimas 48 horas, Ya estoy en casa descansando!! Gracias a mis 5 hijas, a mis 3 hermanos y a mi familia por nunca dejarme solo en ninguna ciscunstancias de mi vida!! Gracias a mis abogados, Gracias a mis amigos y amigas por demostrarme que en los peores momentos es que se sabe quienes son y no son! Gracias a los medios de comunicación, djs, promotores, empresarios, artistas de todos los generos por sus mensajes de solidaridad y el respaldo absoluto que me dieron en un momento muy difícil como el que acabo de vivir! Gracias a los que se han expresado en las redes con objetividad y con respeto a favor de lo justo! E Insisto que no estoy de acuerdo con los insultos y palabras denigrantes en contra de nadie, solo estoy de acuerdo con lo justo, y a pesar de todo deseó que tueska pueda salir adelante con su carrera, pero negociando en buenos términos y bajo la legalidad de un contrato existente, con humildad y apegados a la normas!! No soy ni seré nunca un hombre que maltrate a una Dama, ni siquiera con una palabra mal puesta, y las mujeres que me conocen pueden dar testimonio de eso, no estoy ni estaré nunca de acuerdo a la violencia contra la mujer en ningún modo, ni a las ofensas verbales contra la mujer, y por eso nunca me mereci ser privado de mi libertad en las condiciones y terminos que lo fui, jamás había caído preso y aunque solo fueron 40 horas, me parecieron 2 años! tengo 5 hijas que las amo y son mi luz, por ellas vivo y por ellas trabajo sin descanso, jamás abusaría de una mujer, por eso no se pueden cofundir ni mezclar los negocios con lo personal, y yo solo estoy hablado de negocios y nada más! Hay una inversión que se hizo con mucho esfuerzo y cariño, y solo he querido que se sea justo y que se me reconozca lo que se firmó, sin embargo mis abogados y yo hemos estado en la mejor disposición y abiertos a negociar, pero no se ha podido, al parecer yo soy el que estoy mal! Ojalá que esto no se vuelva a repetir y más con dos personas que convivieron por 8 años y medios en buenos terminos se podría decir! Que Dios tome el control??