Evelyn Vásquez, una cantante a la que el cáncer y las quemaduras no detienen

“La palabra ‘Evidencia’, surge de la primera palabra de mi nombre y la de mi apellido, lo que quiere decir que se trata de las evidencias que han marcado mi vida a través de los retos que he tenido que enfrentar, lo que me ha motivado a dejar huellas y hacerme evidente ante los demás”, aseguró Vásquez.

“Evidencias es un soliloquio musical, donde a través del cual se va a hacer un cuento cantado sobre mi vida. Los desafíos que me ha tocado vivir y cómo yo los he enfrentado”, expresó la cantante.

Las situaciones que ha enfrentado

“La vida misma es un desafío”, así inicia Evelyn su relato de los procesos que ha tenido que afrontar.

“Muchas veces las personas ven las cosas más grande. Una cosa es predicar sobre la resiliencia y otra cosa es ser resiliente. Yo me considero una persona resiliente que de lo malo saco lo bueno. Yo he pasado de vivir en un hogar que lo ha tenido todo, pero no funcional, a vivir una quemadura de tercer grado en el 85 ó 90 por ciento de mi cuerpo cuando era adolescente, de ser diagnosticada a final del año 2014 de cáncer de mama y sobrevivir, meterme en un proceso de tratamiento agresivo en el 2015, porque era de tipo 4, donde me vi cerca de la muerte y que a los 11 meses de sobrepasarlo me regrese el cáncer, y me haga metástasis en el esternón. Sin embargo recibí ese proceso de metástasis como para equilibrar una vez más mi vida”, aseveró.

La vida le cambió cuando se enteró del cáncer: “Antes de saber sobre el cáncer de esternón yo tenía muchas actividades, me iba a México a una gira de conciertos, allá cambia mi visión, porque a través del dolor que estaba pasando pude experimentar mucha impotencia, por estar lejos de casa, y en otro país, que debía cumplir con ese compromiso, y en ese contexto de dolor compuse las canciones de mi séptima producción musical ‘Evidencias’, donde decido, incluso mostrar las cicatrices de las quemaduras de tercer grado que recibí cuando era adolescente. Aproveché esa situación para escribir canciones”, detalló.

Actualmente vive un tercer desafío. “Tengo un derrame en la pleura del pulmón izquierdo, por tercera vez estoy atravesando quimioterapia de manera agresiva. Ese evento lo voy a hacer a pesar de estar en una cama, en un proceso de quimioterapia”, dijo la artista, quien confesó que ha perdido su pelo por los efectos del procedimiento.

“Yo veo mi vida con buena actitud y buena salud emocional y física, aunque esté enferma”, enfatizó.

“Este proceso no ha sido fácil, he arrastrado muchas cosas desde mi niñez, pero el amor del sabio sobrenatural me ha hecho una mujer fuerte, aunque eso no significa que no duela, pero hay que enfrentar ese dolor”, concluyó.