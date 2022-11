Harry Styles habla del significado de "Watermelon Sugar"

Harry Styles lanzó "Watermelon Sugar" en 2019 y se ha convertido en uno de sus grandes éxitos. El single forma parte de "Fine Line", su segundo álbum de estudio solista. Al día de hoy, suma más de 322 millones de reproducciones sólo en YouTube. Ahora, un par de años después de su lanzamiento, Styles ha hablado de su significado.

La carrera de Styles continúa en gran ascenso. Su tercer álbum, "Harry's House", ha traído éxitos de la talla de "As It Was", "Music for a Sushi Restaurante" o "Late Night Talking". Pero muchos se preguntan aún acerca del significado de "Watermelon Sugar".

“No acostumbro a explicar mucho las canciones porque pienso que es importante que la gente les dé el significado que quieran”, aseguró en una reciente entrevista con Tiny Desk. “Hay temas que me encantaron hasta que descubrí de qué trataban y pensé: ‘Me hubiera quedado en el inicio, sin saber lo que decían’”, agregó.

Sin embargo, dio algo parecido a una explicación: “No importa de qué se trate la canción. El tema es sobre la dulzura de la vida. También se trata del orgasmo femenino, pero eso es totalmente diferente. No es realmente relevante”.