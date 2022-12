Estas son las mejores canciones de Miley Cyrus

Miley Cyrus cumplió recientemente sus 30 años. La artista saltó a la fama mundial en Hannah Montana, la serie de Disney y a lo largo de su vida se ha desarrollado tanto como actriz como en su faceta de cantante. Aquí repasamos sus mejores canciones.

Wrecking Ball:

Solo en YouTube tiene más de 1,159 millones de reproducciones. Forma parte del álbum Bangerz, lanzado en 2013 y su videoclip se llevó la estatuilla de Video del Año en los MTV Music Awards.

We Can’t Stop:

We Can’t Stop, también del álbum Bangerz de 2013 es una de las primeras canciones tras su paso por Hannah Montana. Actualmente tiene más de 950 millones de visitas, sólo en YouTube.

Party in the U.S.A:

Incluida en el EP titulado The Time of Our Lives, de 2009, se trata de una canción que iba a ser interpretada originalmente por Jessie J. Sin embargo, la estrella de Disney lanzó esta canción que hoy tiene casi 900 millones de reproducciones, sólo en YouTube