Esta es la canción que Taylor Swift le dedicó a Joe Jonas

Taylor Swift y Joe Jonas fueron una pareja furor en 2008. Tal es así que incluso más de 10 años después de su ruptura, aún siguen generando noticias y novedades. A tal punto, que en su momento Swift le dedicó una canción a su exnovio.

Es particular que se recuerde con tanto fervor esta relación que, en realidad, no duró más de tres meses. De hecho, Joe Jonas contó que rompió con ella en una llamada que no duró más de 30 segundos.

El tema en cuestión es Forever and Always, una canción que Swift escribió previo a la separación y que luego logró incluirla dentro de su álbum Fearless.

Sin embargo, no fue el único tema que ella le escribió. También podemos hablar de Better Than Revenge, Holy Ground, You All Over Me y Last Kiss.

Pero ahora también podemos destacar que Mr. Perfectly Fine, la canción que lanzó Taylor Swift para la regrabación de Fearless en 2021, también fue dedicada a Joe Jonas.

Lo curioso es que al día de hoy, tanto Swift como Jonas tienen una gran relación de amistad. De hecho, Swift se lleva muy bien con la actriz Sophie Turner, esposa de Joe Jonas.

“Me gustaría relanzar nuestro primer disco, algo así como lo que está haciendo Taylor, que me parece muy inteligente”, dijo recientemente Jonas en declaraciones a Buzzfeed.

Y tú, ¿Conocías esto?