Lo mejor de Bad Bunny en el Carpool Karaoke

Bad Bunny estuvo con James Corden en el clásico Carpool Karaoke. Allí confirmó que es un gran fan de la lucha libre por lo que terminó arriba de un ring junto a Rey Misterio.

El puertorriqueño repasó una gran cantidad de sus éxitos como Dakiti, I Like It, Tití Me Preguntó, Break Free de Ariana Grande e incluso As it Was de Harry Styles.

Bad Bunny aseguró que Break Free de Ariana Grande es la canción en inglés cuya letra mejor conoce.

James Corden le preguntó incluso por qué eligió Bad Bunny como nombre artístico. La respuesta del puertorriqueño fue categórica: “el primer concepto del artista que quería ser era del tipo que no revelaba su identidad... No quería ser tan famoso, solo seguir la corriente. Un conejo malo, no importa lo malo que sea, se seguirá viendo lindo", dijo.

Otro momento importante de la entrevista tuvo lugar cuando el puertorriqueño confesó que estuvo a punto de no llegar a la entrega de los Grammy, a pesar de que era el encargado de abrir la ceremonia: "estaba enloqueciendo, estaba sudando. Estaba a dos minutos de la arena, estaba muy, muy nervioso, muy ansioso porque yo era el encargado de abrir".