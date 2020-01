$!Ex integrante de Las Chicas del Can necesita ayuda urgente

Iris Jannette Muñiz Rivera (Geanni), la percursionista puertorriqueña que formó parte de Las Chicas del Can atraviesa hoy por una crítica situación de salud provocada por un accidente cerebrovascular que la afectó, a lo que se le ha sumado las dificultades que afronta en su vivienda.

Jannette Muñiz vive en Mayagüez en donde su vida no es color de rosa según lo reveló al periódico puertorriqueño Primera Hora. Un accidente cerebrovascular por poco le quita la vida y le dejó daños permanente que le costaron sus movimientos. “Por momentos olvida fechas, nombres y lugares, además de que padece de muchas otras condiciones como soriasis crónica, depresión y necesita ser vista por varios especialistas, sin embargo no cuenta con el auxilio de nadie que le tienda la mano”, refiere el periodista Lester Jiménez en la nota.

“Yo cuidaba a mi mamá, que tenía Alzheimer. Empecé a buscar todas las ayudas que podía, gratis o pagando, pero no encontraba a nadie y eso terminó afectándome. “El doctor me había dicho que necesitaba hospitalizarme por lo menos, tres días, porque tenía la presión demasiado alta. Me decía que yo estaba peor que mami de salud. Pero no tenía quién me ayudara a cuidar a mami”, declaró.

Recordó que cuando sufrió el ataque cerebrovascular se encontraba dormida y cuando se despertó se miró al espejo y notó que los daños. “Cuando logré reaccionar, me levanté y me acerqué al espejo y me vi desfigurada. Tenía la cabeza hinchada, roja y el ojo izquierdo se salió. No podía hablar. Como pude, monté a mi mamá en el carro y me fui guiando porque sabía que estaba cerca del hospital. Cuando iba de camino, me fui en blanco y me dio algo más, que no supe lo que era. Intenté llamar, pero no podía hablar”, rememoró Muñiz, quien más tarde supo que se trató de un derrame cerebral agregó.

Con 53 años de edad Muñiz brega el día a día en medio de mucha calamidad, pero Caritas, la organización católica de la Diócesis de Mayagüez ha acudido en su ayuda. “En la carta en la que nos solicitan ayuda, solamente nos piden una donación de una nevera, que era su mayor necesidad para guardar sus medicamentos y sus alimentos. Pero, cuando llegamos aquí, nos encontramos con Doña Iris, que tenía varias necesidades, más de las que imaginamos”, sostuvo Stephanie De la Cruz, directora de mercadeo de la cadena farmacéutica.

“La casa no tenía agua potable y ninguno de los cuartos de la residencia tenía luz y tenían filtraciones severas. Muñiz dormía -y aún duerme- en la sala porque los cuartos están prácticamente clausurados debido a su deterioro y falta de electricidad. “Tenía una camita tamaño twin, con una tabla que la habían puesto para arreglarla y lavaba su ropita a mano”, agregó.

“Hay mucho trabajo que hacer. Lo primero que necesitamos es habilitar esta casa para que ella sienta que está en un hogar. Hay que trabajar en la filtración del techo, arreglarle el problema de electricidad y muchas cosas más. Nosotros le donamos pintura, pero hace falta mano de obra. Además, al no tener movilidad, no puede ir al médico y tampoco cuenta con personas que la puedan ayudar. Necesita especialistas que la vean y le digan qué tratamiento necesita para sus condiciones”, sostuvo Judith Díaz Salicrup, vicepresidenta de Pharmamax. Si desea ayudar a “Geanni”, puede comunicarse con Díaz Salicrup al 787-232-8734.

Las Chicas del Can fue fundada por Wilfrido Vargas y tuvo como directora Belkis Concepción.