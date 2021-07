$!Exponente Nikeey lanza sencillo “El mismo”

El movimiento urbano banilejo está cada vez más fuerte. Prueba de ello es que muchos jóvenes han despertado en los últimos tiempos y demuestran cada día que el esfuerzo y la dedicación traen consigo granes recompensas.

Esteban Gómez, conocido popularmente como Nikeey, es hijo de un dominicano, una colombiana y nacido en Venezuela. Es un joven que con el pasar de los años ha demostrado su talento y lanzó el tema "El mismo".

Expresó mediante una nota de prensa que la canción nace de la unión entre varios productores musicales. "Es una historia personal, de mi propia autoría", comenta Nikeey.

Comenta que el mensaje que desea transmitir es enaltecer el significado del amor, darle a las personas palabras para expresar algo que nos parece “cursi” pero definitivamente, así es el amor.

Su estilo de música es el rhythm and blues (R&B). Admira mucho a Chris Brown desde siempre, "pero me enfoco en dar mi propio color e imponer mi estilo en cada canción, eso me caracteriza de los demás", concluye.