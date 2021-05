$!Famosos colombianos se manifiestan por la paz

Mientras que su es esposa, la actriz Catherine Siachoque , expresó: “De esta salimos juntos, no divididos” con la etiqueta ‘Todos somos Colombia’.

El actor y director Miguel Varoni, famoso por la telenovela “La casa de al lado”, escribió: “Las muertes no son de izquierda o derecha, las muertes son de colombianos, de nuestra sangre, pues la violencia no se justifica venga de quién venga la agresión. Unos marchan por un mejor país y los matan. Otros reciben órdenes y los matan (...) Mi sentido pésame a todos los que han perdido sus vidas, consuelo a sus familias y fortaleza”.

“Todos amamos a Colombia. Mucho dolor ver lo que está pasando en mi país. Si no podemos dialogar sanamente, cómo y cuando vamos a lograr vivir en paz? La represión y violencia nunca son la solución”, fueron las palabras de Sebastián Yatra.

“MI AMADA COLOMBIA...Estamos viviendo momentos tristes, dolorosos.... La intolerancia e incertidumbre se han apoderado de nuestras vidas... por tanto y más, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera PAZ y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia... fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo, la transparencia, cuyo fin primordial y contundente sea el camino para CUIDAR VIDAS. NO MAS MUERTES, NO MAS AGRESIONES”, escribió en su cuenta de Instagram.

El joven cantautor Camilo también habló: “#NoALaReformaTributacia: “Manifestarse en contra de la injusticia no es solo un derecho. Es un deber. Estoy soñando junto a ustedes con el cambio”, dijo el intérprete de “Bebé”.

“En Colombia hay ahora una guerra civil y no hay palabras para describir lo que está pasando’, alertó el cantautor J Balvin en un encuentro con la prensa internacional para hablar sobre su documental, ‘The Boy from Medellín”, que se estrenó este viernes.

“Se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros”, afirmó Shakira, tras pedir al gobierno de Iván Duque que “tome medidas urgentes”. “Pare ya la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político”, externó la barranquillera.

La pareja de cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía se sumaron. La también actriz lamentó las muertes ocurridas durante las protestas. “Lo siento por todos los que han tenido que perder seres amados de maneras tan injustas y sin sentido”, escribió en sus historias en Instagram.

“#SosColombia No entiendo cómo está pasando esto... ¿Quién se va a hacer responsable de esta masacre a nuestro pueblo?”, dijo Bahía en una historia de Instagram.

Refiere Infobae que la cantante de música popular, Jhonny Rivera, no se quedó atrás y expresó: “Colombia despertó y ya el gobierno sabe y entendió que no se puede doblegar la voluntad de un pueblo, le quedó la única y última alternativa que fue usar las armas, y ante eso es demasiado arriesgado insistir. No queremos ver más madres llorando, ni guerreros caídos, yo pienso que ya está bueno muchachos, el principal objetivo se logró, el gobierno ya lo piensa dos veces antes de tomar una decisión que afecte el pueblo”.

El cantante Andrés Cepeda también se sumó al llamado de parar la violencia. “Queremos que el mundo sepa que nuestro país se desangra. Este es un llamado por el respeto a la vida. Por favor, no más violencia, no más injusticia, no más muertos. Qué profundo dolor de patria”.