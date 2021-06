Fanáticos preocupados por Britney Spears en "raros" videos de Instagram

La cantante norteamericana Britney Spears dijo que no tiene idea si alguna vez volverá a hacer presentaciones en vivo.

La intérprete de "Toxic" reveló en un video con un aspecto no muy favorecedor, expresó: "¿Estoy lista para regresar al escenario? ¿Volveré a subir al escenario?", dijo Spears, de 39 años, en el video publicado el jueves.

"No tengo idea. Me estoy divirtiendo en este momento, estoy en una transición en mi vida y me estoy divirtiendo", agregó.