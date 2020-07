Faride, la cantautora que se proyecta como la nueva promesa de la música pop

Faride Desirée Blanco Haché es su nombre de pila, pero prefiere ser conocida como Faride. Nacida en Santo Domingo, es graduada del Berklee College of Music , donde estudió desde el 2015 hasta el 2019 ‘Music Business’ o ‘Negocio de la música’.

¿Qué te motivó a ir a estudiar a Berklee College of Music?

Todo empezó entre los 4 o 5 años. Mi mamá quería que todos sus hijos tocaran algún instrumento porque ella tocaba piano. Después de ahí me empezó a gustar el canto. Mi familia en sí es muy musical. Yo cantaba temas de Celine Dion, Whitney Houston y un día mi madre me oyó y me inscribió en clases de canto; mi primera profesora fue Nadia Nikola.

Ella me entrenó para ir a Berklee. Yo había ido a un campamento musical en UCLA Performing Arts y mi compañera me cuarto me recomendó Berklee, apliqué y fui aceptada. Era la universidad que yo quería ir siempre.

Desde el 2015 hasta el 2019 estudié Music Business o Negocio de la música e hice una especialidad en Berklee Valencia en “La tecnología de la música”.

¿Conociste a mucha gente de la industria gracias a Berklee?

Lo mejor de estar en Berklee son las conexiones. Uno se da cuenta de lo chiquito que es el mundo de la música. Si voy a Los Ángeles ahora mismo me encuentro con unas cinco personas que de alguna manera están conectadas con la universidad.

Yo compongo mucho, no solo para mí, sino para otros artistas, trabajo también en la parte de producción, pero no me enfoco totalmente en ello. Canto, toco guitarra y piano.

Aún sigo viviendo en Boston y tengo planes de mudarme a Miami; sino el plan sería regresarme a Santo Domingo y trabajar la música allá.

¿Cuál canción estás promocionando?

Mi proyecto lo empecé este año 2020. Mi primera canción es “Comfort Food”, la trabajé con unos productores de Los Ángeles y con una escritora que se llama Jenni Rudolph.

A finales de agosto sacaré mi próxima canción “Rolling my eyes”, que es una mezcla de disco y reguetón. Estoy súper emocionada, no he visto a muchos artistas usando reguetón y disco al mismo tiempo. Quiero fusionar los elementos del Caribe con la música pop.

¿Seguirás cantando en inglés y español?

Sí, yo quiero utilizar los dos idiomas. Por lo menos las dos primeras canciones van a ser en inglés porque quiero ver cómo funciona todo. Quiero probar los dos mercados y creo que hace falta esa persona que pueda fusionar nuestro mercado dominicano a un nivel más internacional cantando en dos idiomas.

Me gustaría ser una artista que pone a la República Dominicana en alto, pero también que hace cosas nuevas. Estoy escribiendo para otros artistas latinos.

¿Qué papel juegan las plataformas digitales?

Me enfoco en las plataformas digitales. Mi canción “Comfort Food” está entre 10 o 12 playlist de música. Veo que mucha gente lo agrega a sus playlist personales. Mi estrategia es que mis canciones estén en diferentes listas y hasta ahora me está yendo bien.

¿Cuáles artistas locales admiras y quisieras colaborar?

Me encanta Juan Luis Guerra, Pavel Núñez. También me gusta mucho Leton Pé, me parece que ella está haciendo algo súper cool; me gusta Snenie, ella es mucho más indie y Covi Quintana.

¿Y los internacionales?

Uff, es que son tantos (ríe)... Me encantaría trabajar con Rosalía, eso sería loquísimo, me fascina una artista que se llama Sabrina Claudio, Daniel Caesar. Me encantaría en un futuro trabajar con Becky G o escribirle una canción a ella u otra de esas artistas latinas.

¿Cuál es el concepto de Comfort Food?

(En español quiere decir comida reconfortante, que proporciona un valor nostálgico o sentimental a alguien). Le tengo un amor muy grande a la comida. El concepto del tema es esa comida que comes cuando estas triste y quise recrear eso. La dirección de arte fue mía y la fotografía de una joven llamada Lisa, de Holy Smoke Photography, también de Los Ángeles.

¿Qué piensas del parecido de tu voz con Rosalía?

Yo crecí cantando canciones en inglés, pero mi padre es español y todo ese flamenco me sale, se puede escuchar en la forma en que yo canto y obviamente ella (Rosalía) es una gran inspiración.

¿Qué es lo próximo que traes?

Quisiera terminar el año sacando más canciones y el próximo año tener un álbum listo. Además, deseo cantar muchísimo más en mi país, RD, y seguir escribiendo para distintos artistas, que es otra de mis pasiones, y por supuesto, producir.

Una de mis metas es ser nominada a un premio internacional. Ser nominada a un Grammy, sería wao, increíble.

¿Es difícil el mundo de la música?

El mundo de la música no es externamente difícil, más bien, yo siento que es más difícil interno. Es decir, debes ser una persona muy fuerte, con valores e ideas súper claras y muy disciplinada.

Cuando tú tienes una idea fuerte de lo que tú eres y de lo que tú quieres creo que eso se va a trasladar a lo externo.

Su música aparece en Spotify, Apple Music o Youtube y sus redes sociales @faridemusic.