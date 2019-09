$!Farruko: “Existe mucho prejuicio sobre la música que hacemos y cómo nos vemos”

Para entender a un artista no es suficiente conocer su discografía, pues eso a veces es solo la superficie. Esta realidad se hace más evidente con los artistas urbanos, en donde los prejuicios que nos arropan en ocasiones son inevitables, pero siempre está la otra campana y de eso hablamos con el puertorriqueño Farruko.

El próximo 21 de septiembre el artista se presentará en el país junto a Daddy Yankee serán los protagonistas del cierre del verano Presidente. Antes de su llegada al país conversó con DL sobre su vida.

—¿Cómo te sientes de compartir cartelera con Daddy Yankee en el cierre de Verano Presidente?

Estoy súper contento. Es un honor. República Dominicana es como mi segunda patria. Es un evento súper importante y más compartiendo el escenario con Daddy, que es uno de mis grandes ídolos e inspiraciones en la música. Para mí es un honor estar ahí y llevar alegría a todos mis hermanos dominicanos.

—Has realizado exitosas colaboraciones con artistas dominicanos. ¿Qué te gusta de trabajar con los artistas locales?

Creo que los dominicanos son artistas muy creativos. En lo personal consumo mucho su música, me gusta. Los escucho a diario y me siento bien colaborando con ellos, sobre todo por su buena vibra. Es algo que fluye, no es algo forzado. Me gusta hacerlo y por eso he colaborado con muchos dominicanos.

—Has demostrado que se te da bien el merengue. ¿Te gustaría en un futuro agregar un merengue a tu discografía?

Pues sí, me encanta la idea, no la descarto. Soy fanático del mambo, del merengue y del merengue típico también. Escucho de todo un poco y respeto mucho la cultura dominicana. Siempre estaré dispuesto a hacer buena música.

—La industria de la música urbana en el país está creciendo mucho. ¿Cuál sería tu consejo para los nuevos exponentes y para que los que desean tener una carrera más internacional?

Lo más importante es que se instruyan en lo que es el negocio como tal. Que sepan que la música no es tan solo la fama, la película, sino que es un negocio. Hay que instruirse y saber cómo llegarle a todos los públicos. Si quieren hacer crecer su música a otros países hay que manejar un poco la jerga. A veces uno por las palabras que escucha todos los días en su barrio, uno se queda con esa jerga y no la internacionaliza, y quizás en otros países no entienden lo que estamos diciendo. Es una gran tarea que hay que hacer para poder crecer a nivel internacional y salir del barrio. Y, obviamente la unión dentro del mismo género. Yo veo que allá hay muchas disputas. Competencia de quién vende más, quién tiene más views, quién está rompiendo. Yo creo que esos son detallitos que le falta a la música dominicana para seguir creciendo, porque musicalmente yo digo que me gusta mucho lo que hacen. Son muy creativos, muy distintos a cualquier otro artista.