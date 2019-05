$!Farruko habla de los problemas del género urbano dominicano

Farruko habló como pocas veces de diversos aspectos de su carrera artística, y se refirió a las polémicas en las que se ha visto envuelto y hasta a su cable a tierra ante una industria que enaltece a los artistas y al mismo tiempo los destruye ante el mínimo error cometido.

Uno de esos tópicos fue el relacionado con el movimiento urbano local y lo que ha impedido que se desarrolle al mismo nivel que el de los boricuas o colombianos.

“Siendo sincero y sin querer polemizar, creo que los artistas dominicanos son más creativos que los boricuas, no sé qué es lo que le echan al mangú o al salami, pero es así. A mí me encanta la música urbana que se hace aquí. Es la que escucho cuando me emborracho, cuando salgo a rumbear y en mi carro. El problema radica a mi entender en el manejo”, señaló.

Durante la conferencia de prensa confesó que disfruta de la música urbana local.

“A mí gusta la propuesta de los artistas urbanos dominicanos. Son muy originales, alegres. Yo respeto la música dominicana, incluso más que la misma mía, la boricua. Pienso que el problema está en el manejo, hay un complejo. Los cantantes urbanos dominicanos tienden a sacarse los ojos entre ellos. Ven que uno está subiendo y le tiran mal al otro, y siguen entre uno y otros. Además la gente que está en la industria y tiene la oportunidad de exportar a los artistas no hacen bien su trabajo, lo que hacen es hacerlo en beneficio propio. Uno tiene que apostar a lo que es el producto, al talento. Es algo cultural, no sé si es la crianza, porque el talento no es, porque lo tienen de sobra. Aquí hay mucho potencial. Yo apuesto al talento dominicano, me alegro de sus éxitos como si yo fuese dominicano, y los apoyo cada vez que tengo la oportunidad”, enfatizó.

En relación a los nuevos intérpretes urbanos que están copando los rankings mundiales en la actualidad señaló lo siguiente: “Veo muy positivo la cantidad de artistas que están surgiendo. El género cada día va más rápido, es la tendencia. Ya lo vimos con artistas como Bad Bunny, Anuel AA, Ozuna y ya vemos nuevos como Lunay. Cada dos años hay como una reestructuración, no solo en Puerto Rico, también en Colombia, Argentina, España y República Dominicana”, aseveró.

En cuanto a los locales reiteró: “Estoy muy contento con lo que está pasando con la carrera de El Alfa y el Nene la Amenazzy, que ya han entrado al mundo anglolatino y que están haciendo colaboraciones con artistas internacionales de renombre, el bizcocho es grande y da para todos y la música urbana ha ayudado a mucha gente. Y aunque no lo quieran aceptar es el género más consumido a nivel mundial”, detalló.

Dijo que ha sido el artista internacional que más ha colaborado con los criollos y mencionó la colaboración realizada recientemente con Omega. “Me gusta lo que él ha hecho en su carrera, tengo la oportunidad de colaborar con él, estamos trabajando en varios proyectos. Incluso me lo voy a llevar de invitado a mi presentación en los Heat, donde vamos a hacer una versión del tema que hicimos con Pedro Capó, “Calma”, pero en mambo”, declaró. También valoró el trabajo de Ala Jazá, con quien ha colaborado.

Sobre el tema “Calma” y como llegó la colaboración, aseguró que la hizo tras escucharla un día en su casa. “Estaba escuchando música en las plataformas digitales y de repente entró esta canción, la escuché, me encantó e inmediatamente le escribí a Pedro, a quien no había tenido el placer de conocer, le dije que me encantó el tema y que quería una colaboración con él. Fue una bendición. Jamás pensé que iba a ser tan grande como ha sido”, estimó.