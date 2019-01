$!Farruko llora al enterarse de que le cancelan concierto

Fue cancelado el concierto que tenía previsto realizar este miércoles el cantante urbano Farruko en Bayamón, Puerto Rico debido a falta de coordinación con las autoridades, el cual había anunciado el pasado fin de semana.

La actuación del puertorriqueño estaba pautada para las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. “Me da sentimiento. (Yo) tengo mucha frustración. Estoy tratando de hacer las cosas bien, (pero) los mismos míos me dan la espalda. Trato de meter mano y me ponen las piedras”, en una entrevista realizada a La Mega, según publicó el diario boricual www.endi.com

“Yo puedo hacer un (concierto) en el ‘Choli’ (Coliseo José Miguel Agrelot) ahora mismo y abro la boletería. Yo, sin embargo, quería llegarle al pueblo. Estoy de brazos caídos...” dijo Farruko entre lágrimas.

“No me importa si me llaman y me revocan (caso legal que enfrenta en el foro federal). Por algo Dios me puso aquí... Es para decirle a ustedes que nos estamos matando. No me siento seguro aquí (Puerto Rico) y mi familia no se siente segura. La gente tampoco se siente segura”, reseñó.