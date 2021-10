$!Fausto Mata: “Oren por mí, no me siento bien de salud hoy”

Visiblemente afectado se mostró el popular humorista y actor Fausto Mata en un video que subió a su cuenta de Instagram.

En el audiovisual el protagonista de Sanky Panky explica que estaba a punto de tomar un avión para los Estados Unidos a cumplir con algunos compromisos laborales, pero no se sentía bien.

Reveló que sentía mareado y esperaba llegar de mejor forma a su destino.

“Aquí vamos una vez más para Nueva York, tenemos varios shows allá, no me siento bien de salud, peo los compromisos hay que cumplirlos. Oren por mí, porque no me siento bien de salud hoy. Me siento un poco indispuesto”, reveló.