Fefita La Grande agradece a Cardi B que quiera grabar a dúo con ella

“La conozco tan bien que su papá, Carlito Almánzar, y yo somos uña y dedo. Yo le he grabado hasta merengues. Aunque no la conozco muy bien porque se crió en Estados Unidos, pero estoy súper contenta y agradecida de que ella quiera grabar conmigo Vamo a hablar inglés ... Estoy segura que lo vamos hacer. Vi el video que publicó y me sentí muy bien”, explicó la ganadora del Gran Soberano, galardón que otorga la Asociación de Cronistas de Arte.

Feliz de sus logros

Un alto a la violencia

La popular artista está preocupada por el auge de los feminicidios que se registran en el país. Por más que lo piensa, no logra entender cómo puede ser posible que un hombre le quite la vida a una mujer. “Cómo un hombre, que estuvo en el vientre de una mujer puede matarla. Eso me tiene muy mal, no me puedo explicar qué es lo que está pasando”, indicó.

A los hechos que afectan a las mujeres, le sumó el número de accidentes que se están produciendo y que involucra a jóvenes.

“Exhortó a los jóvenes y adultos a ser tolerantes, a respetar la vida. La juventud debe alejarse de los vicios, que entiendan que la vida y la libertad no tienen precio”, concluyó.