$!Fefita La Grande, feliz de ser una de las más queridas de RD

Fefita La Grande llegó a Diario Libre para participar en el Streaming Libre y alborotó más de un departamento de la empresa cuando se regó que había llegado. La Mayimba, La Soberana, estaba feliz de compartir con sus admiradores que de inmediato comenzaron a tomarse fotografías antes de la conversación con reporteros de DL y los internautas que formulaban sus preguntas en la página de Facebook de Diario Libre. El próximo viernes 28 de este mes Fefita La Grande, Milly Quezada y Maridalia Hernández protagonizaran el concierto La Tría, en el Teatro La Fiesta, del Hotel Jaragua. En su conversación repasó sus pasos en la escena y expresó gratitud por la acogida que le ha dado el pueblo dominicano. “Me siento muy afortunada porque es mucha la gente que me quiere”, expresó al inicio de la conversación. Al comentar el junte en “La Tría” expresó júbilo. “Qué feliz yo estoy, de verdad para mí es un privilegio, un honor que dos estrellas como Milly y Maridalia se hayan fijado en mí. Estoy muy contenta de compartir con esas dos estrellas y le pido a Papá Dios que les de vida y salud... que nos dé a las tres para seguir dándole alegría a todos”, explicó Fefita durante la conversación. Recordó que “La pimienta es la que pica” título que la juntó con Maridalia y Milly, es un tema que hizo hace años, pero cobró una gran fuerza en la interpretación de las tres. “Hace mucho tiempo que yo lo grabé. Es igual que la canción ‘Si quiere venir que venga’ que fue el primero que grabé y la gente siempre lo pide”. El merengue típico mantiene su fortaleza en el Cibao y en otros escenarios, contrario al merengue de las orquestas. Aunque reconoció que todos los géneros tienen sus altas y bajas, el típico mantiene liderazgo porque su gremio siempre hace su trabajo. En su caso, argumentó que siempre su agenda está ocupada.

Los memes

Fefita La Grande debe ser la artista a la que más memes le crean en las redes sociales. Uno que otros provocan la ira de sus seguidores, pero eso no le molesta. “Me lo gozo, me encantan... a mí no me molestan para nada, porque realmente... yo soy una mujer de campo, sin estudios, pero un poco inteligente... yo no puedo venir a hablar fino porque yo no sé hablar fino... todo el mundo sabe que yo soy así. De verdad no me siento mal, me siento bien”, dijo. Se definió como una persona sencilla que hace su trabajo de forma natural, pero con gran entrega al público, sin embargo, es una persona muy perfeccionista a la que también le gusta el aplauso. Otra cosa que no le preocupa es lo que digan de su edad. “Soy una mujer feliz que estoy totalmente preparada desde la cama a la cocina”.

Defiende al país

La ganadora del Gran Soberano, galardón que le otorgó la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), rechazó que el país no sea seguro para los extranjeros. “Por una piedra que yo tire no se puede dañar un país entero y menos República Dominicana que es el mejor país del mundo sin temor a equivocarme. Que quede claro, no hay nada como República Dominicana. Somos un país dulce, bueno, humano, hospitalario... por una cosa que pase en una esquina no tiene que ser todas las equinas. Yo me siento mal con esas cosas, donde yo llegó y hablan mal yo lo calló. Yo soy dominicana y si vuelvo a nacer quiero ser dominicana”, afirmó enérgicamente.

Galardones El aplauso de la gente, los premios que recibe tienen un gran significado para la popular merenguera. “Yo fui el primer conjunto típico que le dieron un Casandra en 1987. La música típica no la nominaba y a partir de ahí cambió todo. Tengo diecinueve nominaciones y el pueblo pidió a grito el Gran Soberano, me siento muy orgullosa de eso”. Conexión con el público “El seguidor de música típica, primero es amigo de Fefita, le gusta la forma de Fefita vestir, el ánimo en las fiestas.... el seguidor mío es permanente, los de Santo Domingo y Nueva York. Yo toqué en un sitio hace varios días y me llevaron un niño de doce años...el niño es enfermo con Fefita y él estaba casi llorando porque dijo que jamás se imaginó que estaría a mi lado”, explicó en medio de una carcajada. Logros Con cincuenta y cuatro años en los escenarios, La Vieja Fefa aseguró que su viaje en la música y la vida ha sido muy positivo. Entre elogios de los internautas, dijo que Dios la iluminó cuando subió por primera vez a un escenario. “Era muy difícil para una mujer en medio de tantos hombres con un instrumento que se hizo para hombres...fue algo muy fuerte, sembré un nombre en República Dominicana, por eso no quisiera que nadie jugara con mi nombre. Gracias Dios he podido llevar el merengue, mi arte a muchas partes del mundo y donde quera que voy todo el mundo me quiere”. Con Romeo Santos Cuando el empresario artístico Vidal Cedeño logró que el departamento de Inmigración de Estados Unidos le concediera un permiso para que viajara a esa nación a la que tenía impedimento en 2001, su primera aparición en 2013 fue junto a Romeo Santos en un concierto a casa llena en el Yankee Stadium. Ese momento lo recuerda con agrado y considera que ocupa un momento importante en su vida. “Le agradezco a Vidal Cedeño a quien Romeo Santos visitó y así se dio eso. El honor fue muy grande compartir con él. Yo creo que parte de lo que me falta de mi carrera eso fue una de las cosas que le puso la tapa al pomo. Pisar ese escenario con él fue muy bonito...”, contó al marcar una nueva etapa en su vida. Elementos de un merengue típico Cada músico toca un merengue diferente, tu pone diez músicos y los diez lo tocaran diferente. El merengue es lo que te gusta, aparte de que hay una cosa que a lo mejor no le gusta a otro, pero a mi sí. No todo el mundo sabe cantar merengue típico, porque no todo la tienen. A Dios gracias yo lo tengo. Hay gente que se comen un acordeón, pero cuando arrancan a cantar lo dañan.