$!Fernando Bruno lanza su nuevo sencillo “Tiempo”

Con el propósito de realizar y llevar buena música, el actor y cantante de música pop latino y fusión Fernando Bruno lanza su más reciente tema musical “Tiempo” disponible en todas las plataformas digitales.

"En estos momentos estoy enfocado en mi carrera musical como cantante pop latino y he lanzado sencillos como "Dámelo", "Suficiente Ya", "La Liberación" con una fusión tropical, experimental y con un nuevo sonido más comercial, dijo Bruno sobre su carrera.

El cantante se estará presentando en concierto este próximo 12 de agosto en Chao Teatro en Ágora Mall, donde cantará sus más recientes temas y algunos covers, así como la participación de invitados especiales.

Una nota de prensa indica que el pasado mes de junio salió al mercado el efusivo tema, "ABEY" el cual expresa la libertad de esparcir amor y empatía, lo que busca con su música y arte en general.

Bruno, quien por demás es bailarín dominicano, desde temprana edad está ligado a las artes, estudió música en el CEMM y en la Escuela de Bellas Artes y actuación en JAM Academy, TheAmus Musical Theater, Conservatorio de Laura García Godoy.

Hace dos años emigró a Nueva York para continuar desarrollándose como artista en The New York Conservatory For Dramatic Arts y Lee Strasberg Institute for Film and Theater.

Con más de 10 años de carrera ha participado en obras teatrales y musicales como: La Novicia Rebelde, Shrek: El Musical, El Despertar de la Primavera, Tingo: El Musical, Ybor City, Letters from Cuba, y la más reciente Metamorfosis.