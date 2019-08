$!Fernando Villalona abrirá un bar en la capital

El merenguero Fernando Villalona le dio a sus seguidores una noticia que tenía guardada. Se trata de “Mayimbe’s Bar & Lounge”, un nuevo bar que abrirá en la capital.

“Les tenía esta noticia bien guardadita a todos ustedes, quiero que sigan este nuevo proyecto “Mayimbes Bar & Louge @mayimbesbarrd en el centro de la capital, atentos a las noticias que se estarán publicando, cuento con ustedes. @mayimbesbarrd @mayimbesbarrd”, escribió El Mayimbe en sus redes sociales.

“Quiero invitarles a que estén pendientes a algo que viene por ahí. Espérenlo, que eso viene picante”, dijo.

De seguro el intérprete de “Soy dominicano” sacará tiempo para tomarse sus tragos y cantar.

El lugar de entretenimiento estará ubicado en la calle Emilio A. Morel y lo define como “The Best Option in the Downtown” (La mejor opción en el centro de la ciudad).