$!Fernando Villalona comienza a comer lentamente tras bariátrica

El merenguero Fernando Villalona compartió con sus seguidores los primeros días tras ser sometido a una cirugía bariátrica por su sobrepeso.

En un video mientras se comía una sopa “boba” dijo que está comiendo como un “pajarito” y que el proceso es lento. “Estoy aprendiendo a comer de nuevo”, narró.

“Bueno, señores, el que quiere moño bonito tiene que aguantar jalones, si yo hice eso ahora tengo que hacer esto también, porque de lo contrario no hay forma”, expresó el intérprete de “Amaneciendo” acompañado de su esposa Fátima detrás de la cámara.

Sobre esta nueva forma de comer dijo que se toma un tiempo de cinco segundos entre cada sorbo o bocado, ya que es necesario ingerir los alimentos despacio.

“Me han dado como cinco comidas en pequeñas porciones y me han puyado dos veces”, dijo con su naturalidad.

“Ya me comenzaron a dar proteína... Esta me gustó porque me supo a lo que me preparaba mi abuela, malta alemana con leche”, finalizó el merenguero.

El martes pasado “El Mayimbe” se sometió a una cirugía bariátrica para controlar su peso.

Aunque hizo dietas y ejercicios y llegó a bajar unas 41 libras con la coach Fitness Heidy Cruz no fue suficiente porque volvió a aumentar, de modo que su última opción fue la operación bariátrica.