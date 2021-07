Fernando Villalona dice llorando: "No se imaginan la relación que yo tenía con mi papá, Johnny Ventura”

El merenguero Fernando Villalona ha llorado la partida como pocos del artista Johnny Ventura, fallecido este miércoles a los 81 años a consecuencia de un infarto en Santiago.

Y es que según confiesa "Fernandito", como es conocido el carismático merenguero, fue el Caballo Mayor quien le dio la patadita de la suerte en la música, al punto de que él lo define como su "padre musical".

En un video colgado en su cuenta de Instagram de unos cinco minutos, Villalona, apesadumbrado y entre lágrimas lamentó no poder asistir al funeral por compromisos laborales en la ciudad de Orlando, Florida.

"Hola pueblo dominicano. Me encuentro cumpliendo compromisos en Orlando, Florida y aprovecho este medio para enviarle toda mi condolencias y solidaridad a la familia Ventura Soriano,

especialmente a doña Fifa, a Juan José, Jandy y a todos sus familiares, nietos y hasta bisnietos. Decirles que estoy totalmente destrozado y con el ánimo en el suelo, pero con la tranquilidad de que no le podemos reprochar nada al Señor, porque el sabe lo que hace", comenzó diciendo el intérprete de "Confundido" de 66 años.

Expresó que se ha ido un padre en la música, específicamente su padre musical, "quien me presentó por primera vez en el año 1971 en el club universitario del Malecón, quien me regaló mi primer libro de música Pozzoli, quien fue mi primer consejero en todos los sentidos de la palabra", manifestó entre lágrimas.

Agregó: "No se imaginan la relación que yo tenía con mi papá Johnny Ventura, con el artista que jamás será reemplazado, con el artista que yo siempre me sentí tan feliz, que a veces me decían en la calle "Tú eres tan carismático como Johnny Ventura", y eso me daba una tremenda ilusión y me hacia sentir , hasta a veces me lo llegué a creer. Pero hoy me doy cuenta de que no hay forma".

Villalona le pidió a Dios que lo reciba al merenguero en sus brazos. "Johnny Ventura te fuiste, pero vas a quedar en todos nuestros corazones. Qué descanse en paz mi querido viejo Johnny, quisiera decir tantas cosas pero no puedo, el sentimiento y la tristeza me traicionan, lo siento mucho. Paz a tu alma, tu legado jamás morirá", concluyó.

El cantante ha estado compartiendo una serie de anécdotas. Lo más reciente fue un juego de softball de ambos con bate, pelota y muchas risas.

El Caballo Mayor, como era conocido Ventura, dejó un legado de 65 años de carrera ininterrumpida con éxitos como "Merenguero hasta la tambora", "Pitaste" y "Patacón pisao".

Sus restos están siendo velados en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el distrito Nacional, y serán sepultados este sábado en el cementerio Cristo Redentor a las 4:00 de la tarde.