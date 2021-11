Fernando Villalona: “Estos 50 años los vamos a disfrutar como si fuera el primer día del Festival de la Voz”

Lo que sí hizo Brea fue agradecerle al intérprete de “Dominicano soy”, y otros éxitos, lo que hizo por él cuando comenzaba su carrera en la televisión. “René Brea existe en la industria porque Dios le puso al Mayimbe (Fernando Villalona) las palabras necesarias para comenzar en la industria del entretenimiento. Siempre me he sentido agradecido de él, porque uno necesita una mano en el hombro cuando te dicen que tú lo puedes lograr”, reseñó.

René Brea no reveló muchos detalles de lo que está preparando. Tanto él como Villalona dejaron entrever que habrá uno que otro invitado, pero no lo revelaron porque serán elementos atractivos del show .

Fernando Villalona

De buen ánimo y muy conversador, así estuvo Fernando Villalona en el encuentro con la prensa.

“Agradezco a toda la prensa por estar aquí, por el apoyo que siempre nos han dado. Yo recuerdo como ahora el día en que mi papá dio el sí para mi participación en el Festival de la Voz Dominicana que se realizó en Bellas Artes, con la condición de que al terminar mi participación regresara a la casa con él (Loma de Cabrera), porque entendía que la vida de los artistas no era fácil, él lo sabía porque era cantante y quería protegerme”, recordó al dirigirse a los periodistas.

En su trayectoria, el Mayimbe confrontó problemas de adicción a las drogas, situación que afectó su carrera, pero pudo salir airoso y retomar el control de su vida. Aunque no entró en detalles, solo se limitó a decir que lo vivido fue duro. “Pero si no hay cosas difíciles tú no aprendes a esquivar los golpes que vienen”.

De su participación en el Festival de la Voz Dominicana recuerda que estaba seguro de que no le daría el primer lugar, porque tenía 16 años y la voz siempre cambia en el proceso del desarrollo. En ese festival, celebrado en 1971, obtuvo el quinto lugar, pero eso no lo marcó negativamente.

“Tuve la suerte que don Mario y Juan Lama me dieron una beca para estudiar canto con la maestra Ivonne Haza de Bisonó, que me dio la técnica apropiada para entender cómo se debía cantar. Hoy, cincuenta años después, estamos aquí para dar las gracias a Dios y hacerle saber a la gente que estos 50 años los vamos a disfrutar como si fuera el primer día del Festival de la Voz”, explicó.

Agradeció a todos los que respaldaron su carrera desde sus inicios, así como a Mayobanex Bautista, productor general del espectáculo, por siempre respaldarlo, así como a René Brea.

“Tendremos dos horas de show y, si Dios me da la fuerza, me gustaría cantar por cinco horas para interpretar todas las etapas de estos cincuenta años. Quiero agradecer al señor que me ha enseñado el verdadero sentido de la palabra bendición, agradezco al país y al mundo, a toda la gente que cuando me ve me dice ‘que Dios te bendiga’. Yo he recibido muchas bendiciones y gracias a Dios estoy preparado espiritualmente, sin maldad alguna, sin envidia a nadie, porque siento lo mal que están aquellos que me tiran, porque no veo la necesidad”, sostuvo.

Fernando Villalona está nominado al Latin Gram- my en la categoría de “Mejor álbum de merengue y/o bachata”.

“Yo había estado nominado en otras ocasiones, pero nunca me puse a trabajar mi álbum para buscar ese reconocimiento. Un Gram-my es sumamente importante, pero no es el que hace al artista, porque ya yo tengo 50 Grammys en las costillas, otro más no estaría mal, pero Dios sabrá lo que hace. Ese disco está preparado no solo para los Grammy sino para todo mi público”, comentó.